Un avion al companiei Saudia a fost avariat sâmbătă, 15 aprilie, pe Aeroportul Internaţional Khartoum, în Sudan, în timpul ciocnirilor dintre armata sudaneză şi grupuri paramilitare.

Potrivit Saudia, în momentul în care avionul a fost lovit de gloanţe, aparatul de zbor de pregătea de decolare. La bord erau echipajul avionului şi pasageri.

Toţi membrii echipajului şi pasagerii au fost transportaţi nevătămaţi la ambasada Arabiei Saudite în Sudan.

De aseemenea, un avion care zbura deasupra Sudanului s-a întors la locul de plecare şi toate celelalte zboruri din şi către Sudan ale Saudia au fost suspendate.

Pe Twitter au apărut imagini cu avioane distruse pe aeroportul Khartoum.

Latest: Sudan — airline jets at Khartoum Intl Airport appear to have been destroyed amid the ongoing military coup currently under way in the capital. Saudia Airbus A330 and SkyUp Boeing 737 on fire at the airport amid heavy gunfire & blasts #Sudan pic.twitter.com/VW6SflNgvR