Trădare într-o tara membră NATO? General Radu Theodoru, în vârstă de 101 ani – liderul unei lovituri de stat?

Politica romaneasca ramane o tema deschisa!

Dupa tunuri dovedite "pistol cu apa", precum Nordis Group, tablourile generalului Zisu, plecarea din tara a fratilor Tate si ridicarea sechestrului aplicat averilor acestora, dar si dupa retinerea in trafic a lui Calin Georgescu, asemanatoare cu un film desprins din seria "BD la munte si la mare", astazi aflam ca Romania a fost la un pas de a fi dezintegrata de o lovitura de stat condusa de un general in varsta de 102 ani, acuzat, deja, de "actiuni subversive si de tradare"!

Recent, perchezitiile desfasurate la domiciliul domnului general Radu Theodoru si a altor 6 colaboratori demonstreaza ca in Romania totul este posibil.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - DIICOT desfasoara cercetari pentru suspiciuni de trădare și constituirea unui grup infracțional organizat, investigând legături cu oficiali ruși și posibile acțiuni de subminare a suveranității României, fapt ce poate sublinia ca "nimeni nu este mai presus de lege"!

Fara sa indemn la atitudini neconforme cu respectul fata de lege, cum este posibil ca un veteran de razboi, general in retragere, in varsta de 101 an, sa fie subiectul unor asemenea cercetari?

Chiar daca in spatiul public au aparut declaratiile usor grabite al unui general in rezerva, care se antepronunta asupra vinovatiei generalului Radu Theodoru, fiind "convins că anchetatorii au probe solide când acuză că gruparea din care acesta făcea parte" ("Open Sources"/ adevarul.ro) "prezumtia de nevinovatie" trebuie respectata si in acest caz, pana la o hotarare defintiva.

Ce mai inseamna respectul pentru un om ajuns la varsta de 101 ani si pentru care "prezumtia de nevinovatie" trebuie aplicata potrivit legii?

"Cartea sfanta" indeamna la echilibru:"in fata celui batran sa te pleci"!

Ce inseamna onoarea sprecifica unui militar?

Daca un rege nu are voie sa ucida un rege, daca un presedinte de tara nu are dreptul sa loveasca pe un alt presedinte de tara, cum este posibil ca un general in rezerva sa loveasca un veteran de razboi, in varsta de 101 ani, antepronuntandu-se inaintea Instantei?

De ce se schimba oamenii?

Pe ce isi bazeaza generalul in cauza acuzatiile cand declara despre domnul general Radu Theodoru, ca "el e un trădător! Un caracter urât, ca să mă exprim elegant. Generalul Theodoru e omul celor de la GRU”?

Ce invatam din toate acestea?

Potrivit aceluiasi general in rezerva, un om respectabil din perspectiva studiilor de securitate, grupul organizat exista! "Gândiți-vă că oamenii ăștia erau toată ziua la Ambasada Rusiei sau în contact cu rușii, nu făceau ei doar de capul lor. Așa și Theodoru ăsta, toată ziua era pe la Ambasada Rusiei" {...) De la Revoluție încoace stau așa lucrurile. Și nici nu au fost singurii. Au fost și alți generali și alți oameni politici sau nu neapărat politici care au lucrat pentru Rusia. În special cei cu studii făcute la Moscova", vorbitorul precizand si faptul ca "generalii de armată și miliție care au învățat la Moscova sunt trădători. Și nu spun asta pentru că eu am studiat în America, o spun pentru că așa e"!

Fara sa lovesc cu piatra, daca "a fi la Ambasada Rusiei" sau daca "a urma studii la Moscova" inseamna dovada "tradarii", ce se poate spune despre cei care "cu treaba sau fara treaba" se afla mereu la Ambasada SUA la Bucuresti sau despre generalii si oamenii politci care au urmat studii in America?

In acest caz, spionajul din Vest este mai bun decat spionajul din Est?

Dupa cum aprecia un distins confrate, "cine este tradator? Cel care apara interesele si independenta tarii sau cel care apara interesele strainilor si isi umfla propriul buzunar"?

Romania de maine?

Domnul general Radu Theodoru a atras in repetate randuri reactii dure din partea autoritatilor fie pentru criticile aduse ocupatiei sovietice din anii 1950, fie pentru declaratii antisemite sau negationiste! Trebuie retinut faptul ca acesta nu a fost niciodata urmarit penal sau condamnat!

Dialogul domnului general Radu Theodoru cu fiica sa obliga la reflectii!

In conditiile in care evreii isi cinstesc eroii si ii amintesc mereu pe cei plecati poate intr-o lume mai buna, noi de ce calcam in picioare istoria?

Cine poate sa explice ce se intampla in Romania, in conditiile in care domnul general Radu Theodoru, in varsta de 101 ani, este acuzat de terorism si de "tradare"

Potrivit "Open Sources"/ adevarul.ro, ministrul apararii in functie, si-a exprimat regretul pentru transmiterea unei scrisori cu felicitari domnului general Radu Theodoru, dispunand anchete interne si destituirea din functie a directorului Directiei Calitatea Vieții Personalului pentru redactarea scrisorii si pentru modul de gestionare a problemelor veteranilor.

Desi in scrisoarea de felicitare, ministrul apararii îl descria pe domnul generalul Radu Theodoru drept “un exemplu de curaj, devotament și dăruire”, menționând că prin sacrificiul său a contribuit la protejarea valorilor și libertăților actuale", cine a ordonat ministrului in functie retragerea aprecierilor fara sa tina seama de "prezumtia de nevinovatie"?

Spre deosebire de acest ministru, Gabriel Oprea, fost ministru al apararii, ministru de interne, viceprim-ministru si prim ministru interimar are, din nou, curajul sa iasa in fata si sa atraga atentia: "este inadmisibil ca un veteran de război să fie tratat cu dispreț, ca un infractor" (...) "astăzi, rușinea nu cade asupra celui percheziționat, ci asupra celor care, cu un mandat în mână, și-au pierdut onoarea. DUMNEZEU, PATRIE, FAMILIE, ONOARE"!

Cine mai are curajul sa apere adevarul?

Ce se mai poate spune?

Cum a ajuns domnul general Radu Theodoru de la erou de război, "la antisemit, homofob și admirator declarat al lui Stalin", iar astazi suspect de "tradare si actiuni subversive"?

Cine este domnul general Radu Theodoru?

Povestea de viata a domnului general este una surprinzatoare, cel putin din perspectiva varstei si a capacitatii de gandire.

Nascut la data de 17 ianuarie 1924, in Ineu, județul Arad, domnul geberal Radu Theodoru este scriitor si membru fondator al partidului "Romania Mare", in 1990. Domnul general Radu Theodoru a scris peste 50 de carti, romane istorice, precum "Trilogia lui Mihai Viteazul", volume de aventuri și lucrări cu caracter naționalist.

Domnul general Radu Theodoru a fost elev al Școlii Superioare de Aviație Militară București de la Cotroceni, Secția Naviganți 1943-1945, pilot de vânătoare în Flotila I Vânătoare, București intre1946-1949, comandant de escadrilă de vânătoare și instructor de zbor la Regimentul 3 Vânătoare „Târgșor 1949-1950, comandant de companie și profesor de specialitate la Școala de ofițeri tehnici de aviație Sibiu 1950-1951.

Potrivit "Open Sources"/ adevarul.ro, "Radu Theodoru a luptat în numeroase misiuni în Al Doilea Război Mondial, mai întâi ca pilot de avion.

După 23 august 1944, a luptat ca infanterist în operațiunile de eliberare a teritoriului național.

Desi in ultimele zile este "condamnat" pentru faptul ca il aprecia pe Stalin drept ca "unul dintre marii prieteni ai Romaniei", putini sunt cei care mai stiu ca domnul general Radu Theodoru a fost indepartat din armata pentru ca a criticat ocupația sovietică!

Asociat cu mișcări naționaliste si cu promovarea unor idei radicale, in anul 1952, domnul Radu Theodoru a fost trecut in rezerva cu gradul de maior. "O altă decizie care i-a semnat condamnarea a fost pedepsirea secretarului UTC-iştilor, care a întârziat dintr-o învoire şi pe care l-a trimis la închisoare"!

Veteran de război, domnul general Radu Theodoru a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”.

Intre 1952 si 1954, domnul geberal Radu Theodoru conduce cenaclul „Orizonturi noi" din Sibiu. Redactor al revista Scrisul banatean (apoi Orizont) din Timisoara, secretar al Filialei Timisoara a Uniunii Scriitorilor (1956-l965), redactor la revista Astra din Brasov, secretar al Filialei Brasov a Uniunii Scriitorilor, vicepresedinte al Comitetului Judetean de Cultura'si Arta, Brasov (1965-l970).

Domnul general Radu Theodoru a condus cenaclul literar al revistei „Viața militară". In 1976 a fost cronicarul primei curse a navei-școală „Mircea".

Domnul Radu Theodoru a fost avansat la gradul de general maior in retragere, dupa ce a fost pensionat!

Actiuni subversive intr-o tara membra NATO?

Controversele cu privire la apartenenta la organizatia"Opus Nostrum", cu un comandament "Vlad Tepes" care promovează acțiuni extremiste, raman o alta tema deschisa sau un subiect pentru viitoare romane istorice si de fictiune!

Intrebarile nu intarzie sa apara!

Scandalul în jurul domnului general Radu Theodoru pare să ridice mai multe probleme decât clarifică.

Este o anchetă justificată sau o diversiune politică?Cine are de câștigat din acest scandal?

De ce apare acest dosar tocmai acum?

Cine mai respecta art. 30 alin. (1) din Constituție, care garantează libertatea de gândire și de opinie?

Ce mai inseamna "prezumtia de nevinovatie" in Romania?

De ce a fost detonata aceasta "bomba mediatica" acum, in conditiile in care organizatia "Opus Nostrum" a fost construita in plina pandemie, in anul 2022?

Cine crede ca un veteran de razboi, in varsta de 101 ani, poate fi "suspect pentru actiuni subversive" si initiatorul unei lovituri de stat?

Cine doreste sa asocieze lovitura de stat cu asa zisele acuzatii ce sunt aduse lui Calin Georgescu?

Desi serviciile de informatii se afla mereu la datorie, cum a ajuns domnul general Radu Theodoru sa conduca, timp de 3 ani, un grup organizat, cu misiunea de a "scoate România din NATO, si de a schimba numele țării din România în Republica Populară Română, inclusiv schimbarea Constituției, a imnului, și a drapelului țării"?

Cine s-a folosit de imaginea domnului general Radu Theodoru pentru impact mediatic si pentru a credibiliza "lovitura de stat"?

Cat de adevarat este ca adevarata miza a "loviturii de stat" consta in asocierea cu Calin Georgescu pentru respingerea candidaturii la presedintia Romaniei?

Romania, incotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

