Lovitură grandioasă a hackerilor ucraineni: Posturile de televiziune din Crimeea au transmis un discurs al lui Zelenski VIDEO

Hackerii ucraineni au reușit o piratare pe scară largă a canalelor de televiziune din Crimeea: în locul obișnuitei propagande ruse, telespectatorii locali îl văd pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, relatează canalul Telegram ”Krym.Realii”.

În videoclip se poate urmări un discurs al lui Zelenski din 24 octombrie, după summitul Platformei Crimeei, în care spune:

"Toți simțiți că prezența Rusiei pe pământul nostru nu este pentru totdeauna. Știu și ei asta. Ucraina își va recăpăta teritoriul și oamenii săi".

Unii rezidenți sunt speriați că ar putea fi trași la răspundere pentru vizionarea discursului lui Zelenski.

Acest lucru arată că Rusia, după ce și-a trimis trupele în Crimeea, a stabilit un regim totalitar, similar cu cel pe care Stalin l-a impus cândva în anii 30 ai secolului trecut.

Anterior, hackerii ucraineni au spart serverele televiziunii ruse afișând un videoclip despre Forțele Armate ucrainene și un fragment din baletul Lacul Lebedelor.

"Ukraine will regain its territory, its people" 💪 Hackers broadcast speeches by Zelensky, Budanov and Zaluzhny on television in occupied Crimea. Ukrainian military intelligence (HUR) is said to be behind the breach of security on Russian television. pic.twitter.com/2a6Z02S9KV