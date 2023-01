Un fost patron de club arunca in aer alegerile pentru sefia LPF

Cu doar o zi inaintea alegerilor pentru sefia Ligii Profesioniste de Fotbal, un fost patron de club a decis sa dea cartile pe fata si sa faca publice detalii incredibile din culisele Ligii 1.

Alegerile vor fi trucate - aceasta este previziunea pe care o face Constantin Iacov, fost patron al clubului FC National si candidat la sefia Federatiei Romane de Fotbal.

Iacov a afirmat, intr-un interviu pe care l-a acordat editiei tiparite a cotidianului Gazeta Sporturilor, ca un vot in fotbalul romanesc costa 3.000 de euro!

"3.000 de euro costa votul! Mie imi spuneau ca o sa-mi dea si proba, ca vor face poza la buletinul de vot si imi vor aata dupa alegeri, ca sa fiu sigur", a dezvaluit Iacov, care a mentionat ca a refuzat sa plateasca banii.

In plus, Iacov mai afirma ca la alegeri se folosesc si alte practici pentru a-i determina pe votanti sa te sustina.

"In 2010, eu am luat aproape 70 de voturi, in conditiile in care cu o seara inainte de alegeri Mircea Sandu i-a dus pe cei din teritoriu la un hotel si le-a oferit numai cadouri, inclusiv de sex feminin", a mai spus Iacov.

De altfel, Dumitru Dragomir le-a promis participantilor ca le va oferi mancaruri si bauturi fine cu ocazia alegerilor.

Alegerile pentru sefia LPF vor fi transmise in direct de Ziare.com incepand de joi dimineata!

Dumitru Dragomir se lupta cu Gino Iorgulescu pentru un nou mandat in fruntea Ligii.

C.S.

Ads