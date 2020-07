Justin Stefan (LPF) spune ca nu se ia in calcul suspendarea Ligii I din cauza cazurilor de coronavirus

"Refuz sa accept ca, doar pentru ca are notorietate, fotbalul trebuie aratat cu degetul sau trebuie readus intr-o stare de urgenta. Romania trebuie sa mearga mai departe si asa trebuie sa se intample si cu fotbalul. Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea campionatului. Asa cum a recomandat si UEFA din luna aprilie, competitiile trebuie terminate pe teren. Pe 3 august trebuie sa comunicam echipele participante in cupele europene. E normal ca aceste echipe sa fie decise confirm competitiei sportive. Pentru noi sa terminam aceasta competitie pe teren este un obiectiv foarte important", a declarat Stefan la Digi24.Oficialul LPF a precizat ca jucatorii si staff-ul tehnic al echipei CFR Cluj urmeaza sa efectueze un alt test joi, dupa care urmeaza sa se ia o decizie privind reprogramarea meciurilor: "La CFR Cluj asteptam retestarea tuturor componentilor si staff-ului tehnic in 23 iulie, la 5 zile dupa prima testare pozitiva care s-a petrecut in cadrul clubului. Apoi, dupa aceasta testare vom vedea ce se va intampla cu meciurile. Analizam acum meciurile celor de la Dinamo ".Justin Stefan a comparat situatia cazurilor de COVID-19 din fotbalul romanesc cu cele de la nivel national."Ramanem atasati principiului terminarii competitiei pe terenul de joc, atata vreme cat ne permit datele din calendarul competitional si situatia privind sanatatea sportivilor. Din punctul meu de vedere este o situatie grea la nivel national, nu numai la nivelul fotbalului romanesc. Cumva, ceea ce se intampla la nivel national se oglindeste la nivelul fotbalului. Am recomandat tuturor cluburilor sa intre intr-o autoizolare la domiciliu, sa se deplaseze doar la antrenamente si meciuri . Vom vedea daca va fi nevoie de masuri suplimentare", a mai spus Justin Stefan.De la reluarea campionatului Ligii I la fotbal, au fost confirmate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19 la angajati si jucatori ai cluburilor FC Dinamo, FC Botosani, CFR Cluj si Universitatea Craiova , ceea ce a dus la suspendarea unor meciuri si deschiderea unor anchete epidemiologice de catre Directiile de Sanatate Publica. De asemenea, in Liga a II-a au fost depistate cazuri pozitive la cluburile Concordia Chiajna, Petrolul Ploiesti si FC Arges.In randul arbitrilor, in lotul pentru primele doua esaloane, au fost depistate patru cazuri, persoanele in cauza fiind oprite de la delegari de Federatia Romana de Fotbal.