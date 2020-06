LPF solicita in mod public FRF sa tina cont de punctul de vedere al cluburilor si sa evite pe viitor orice ingerinta in activitatea ligii

Ziare.

"In cursul zilei de astazi FRF a transmis catre LPF Hotararea nr. 18 din data de 12 iunie 2020 prin care se urmareste, printre altele, completarea Protocolului de Reluare a Competitiilor elaborat de FRF cu sanctiunile pentru incalcarea acestui protocol. FRF a solicitat printr-un email ca aceasta Hotarare sa fie semnata si de catre dl. Gino Iorgulescu , Presedintele LPF si Prim-Vicepresedintele FRF.Precizam ca pana la aceasta ora nu a existat nicio consultare telefonica intre domnii Burleanu si Iorgulescu cu privire la aspectele cuprinse in hotararea mentionata mai inainte, situatie pe care o consideram extrem de regretabila mai ales prin prisma eventualelor consecinte negative asupra cluburilor din CASA Liga 1 , prin adaugarea unor sanctiuni suplimentare fata de cele prevazute deja in cadrul legislatiei nationale. In urma consultarii cu toate cele 14 cluburi din CASA Liga I, acestea ne-au comunicat refuzul lor unanim de a accepta sanctiuni suplimentare pentru nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare aplicabile in materia reluarii competitiilor sportive organizate in aer liber", anunta LPF.Potrivit LPF, presedintele Gino Iorgulescu este indignat de modul in care FRF intelege sa trateze in aceste momente extrem de dificile toate cluburile din CASA Liga 1. "Tinem sa precizam ca potrivit art. 43 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, activitatile de pregatirea fizica constand in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate pe teritoriul Romaniei se vor desfasura in conditiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, pe baza hotararii CNSSU. In acest sens, cele doua ministere au emis Ordinul 601/971/2020 care nu prevede un regim sanctionator distinct fata de cel al dreptului comun.Avand in vedere pozitia unanima exprimata de cluburile din CASA Liga 1, precum si prevederile pct. C din cadrul Regulamentului privind conditiile necesare a fi respectate de catre sportivii profesionisti, sportivii de performanta si/sau legitimati in vederea reluarii competitiilor sportive in aer liber care stabilesc urmatoarele: "In cazul in care se produce infectarea cu SARS-CoV-2 a unui participant la activitatea de pregatire sportiva sau la competitie, se aplica toate normele legale in vigoare cu privire la izolarea suspectilor si contactilor acestora, procedurile de ancheta epidemiologica si masurile legale dispuse de organele abilitate", dl. Gino Iorgulescu isi exprima in mod public refuzul de a semna hotararea sus-mentionata.De asemenea, Presedintele LPF se arata indignat de modul in care FRF intelege sa trateze in aceste momente extrem de dificile toate cluburile din CASA Liga 1, prin intentia de aplicare a unor sanctiuni neadaptate la situatia economica precara in care se gaseste fotbalul profesionist din Romania in urma pandemiei de COVID-19".Mai mult, Presedintele LPF se arata dezamagit de faptul ca FRF a refuzat in mod constant sa permita LPF elaborarea unui protocol propriu pentru reluarea competitiei CASA Liga I, incercand cu orice pret obtinerea unor beneficii de imagine prin implicarea in procesul de organizare al singurei competitii de la nivel national care respecta in acest moment principiul meritului sportiv.Totodata, LPF solicita in mod public FRF sa tina cont de punctul de vedere exprimat de cele 14 cluburi din CASA Liga 1 si sa evite pe viitor orice ingerinta in activitatea LPF de natura a afecta in mod grav autonomia conferita prin lege acestei institutii.