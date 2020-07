Secretarul LPF: Meciurile CFR-ului si Craiovei nu au fost amanate

"Momentan, nu am comunicat nimic de amanarea celor de la CFR si de la Craiova. In momentul de fata, CFR-ul ramane programata in ziua de duminica si Craiova urmeaza sa dispute meciul cu Astra luni. CFR urmeaza sa se retesteze pe 23 iulie, iar CSU Craiova urmeaza sa se retesteze pe 25 iulie. In functie de rezultatele acelor retestari care se fac la cinci zile de la identificarea cazurilor pozitive vedem ce avem de facut cu meciurile respective. Deci in momentul de fata nu s-a intervenit pe acel program. Dinamo se retesteaza astazi, maine vedem rezultatele si impreuna cu conducerea cluburilor vom discuta pe calendarul celor Dinamo. Intr-adevar, acolo chestiunea este mult mai complicata, play-out-ul mai are cateva etape bune de jucat si vedem ce facem", a declarat Stefan, la Digi 24, dupa ce LPF a anuntat, miercuri, ca "partidele echipelor Dinamo Bucuresti, CFR Cluj si Universitatea Craiova vor fi programate ulterior".Intr-o interventie la Digi Sport, Stefan a afirmat ca Adunarea Generala a Ligii Profesionisted e Fotbal se va intruni la 30 iulie si va decide cum se va termina actualul sezon al Ligii I."Pe 30 august se va intruni Adunarea Generala si vor atunci vor fi luate deciziile asteptate de toti. Pana atunci se joaca meciurile care vor putea fi jucate, mai ales in zona de play-off, cu acea data de 3 august, ca organizator de competitii, imi doresc foarte mult ca decizia privind echipele participante (n.r. - in cupele europene) sa fie stabilita in urma jocurilor disputate pe terenul de fotbal. Doar pentru play-off (n.r. - e obligatoriu termenul de 3 august). La play-out avem un program un pic mai relaxat, in sensul in care meciurile de baraj erau pe 5 si pe 9 august, ulterior au fost mutate pe 9 si pe 12, iar astazi discutam de scenarii cu meciurile de baraj pe 15 si 18 august.Vom avea CFR cu Botosani duminica sau luni, vom avea Astra cu Craiova luni sau marti, vom avea meciul restant dintre FCSB si CFR la mijlocul saptamanii si meciul CFR cu Craiova duminica sau luni, cel mai probabil luni, pe 3 august chiar. Inca din luna martie am avut toate aceste scenarii, inclusiv la prima discutie pe care purtat-o cu Federatia Romana de Fotbal am avut in vedere si scenariul intreruperii competitiei, suntem pregatiti sa oferim in cadrul Adunarii Generale toate variantele si va asigur ca vom lua cea mai buna decizie pentru a nu fi nimeni dezavantajat", a declarat Stefan, la Digi Sport.In Liga I , la trei cluburi au fost inregistrate cazuri de infectare cu noul coronavirus. Situatia cea mai dificila este la Dinamo, unde 15 jucatori , membri ai staff-ului si oficiali au fost testati pozitiv, unii dintre ei avand simptome ale bolii Covid-19.La CFR Cluj sunt 12 cazuri in cadrul clubului, iar la CS Universitatea Craiova, un membru al staff-ului este pozitiv cu Sars-CoV-2.