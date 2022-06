Sandu vrea sa-l dea afara pe presedintele Comisiei de Recurs

Presedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat ca vrea sa-l scoata din fotbal pe Daniel Florea, presedintele Comisiei de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal.

"Este un securist imputit! Este inadmisibil sa mai fie in fotbal cand el a semnat in fata mea un autodenunt de zeci de pagini. Am vorbit cu Dumitru Dragomir si mi-a promis ca-l va da afara de la Liga.", a tunat Mircea Sandu la Sport Klub.

Daniel Florea este cel care a redus sanctiunile date de FRF lui Marian Iancu, bossul Timisoarei fiind sanctionat cu 6 luni de suspendare si o amenda de 150.000 de lei, pentru declaratii jignitoare la adresa lui Mircea Sandu.

La recurs, Comisia de Recurs a Ligii Profesioniste de Fotbal i-a schimbat incadrarea la doar 3 luni de suspendare si o amenda de 14.000 de lei.

