Cluburile din Liga a II-a au constituit LPF2

Miercuri, 03 Noiembrie 2010, ora 16:43
1844 citiri
Reprezentantii a sase cluburi din Liga a II-a au semnat, miercuri, actele constitutive ale Ligii Profesioniste de Fotbal 2.

Cele sase cluburi fondatoare sunt: Dunarea Galati, Farul Constanta, Viitorul Constanta, CS Braila, ALRO Slatina si Concordia Chiajna. Alte sase cluburi si-au exprimat telefonic adeziunea la LPF2, organism care va deveni reprezentantul formatiilor din esalonul secund.

"Desi aceasta liga s-a format doar cu sase membrii fondatori nu trebuie sa uitam ca si Liga Profesionista, care se ocupa de destinele primului esalon, a avut la inceput doar patru membrii. Inteleg reticenta anumitor cluburi de a se inscrie in acest proiect, dar noi speram ca timpul le va rezolva pe toate." , a spus presedintele Dunarii Galati, Auras Brasoveanu, potrivit Liga2.ro.

Pentru a putea reprezenta cluburile din Liga a II-a, LPF2 mai are nevoie de acordul Federatiei Romane de Fotbal pentru a-si obtine certificatul de identitate sportiva.

