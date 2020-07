Justin Stefan: Am facut o solicitare la UEFA sa vedem daca aceste meciuri nu vor influenta clasamentul final ar putea sa se dispute si dupa 3 august

"Am facut o solicitare la UEFA sa vedem daca aceste meciuri nu vor influenta clasamentul final ar putea sa se dispute si dupa 3 august. Asteptam raspuns, am prezentat o argumentatie juridica solida, dar vom avea echipe romanesti care vor participa in cupele europene," a declarat Justin Stefan la Digi Sport Special.In caz contrar, singura solutie este aceea ca Astra sa piarda meciul cu 0-3."LPF si FRF nu pot impune aceasta sanctiune. Doar sa se faca o plangere de catre clubul Universitatea Craiova la instanta disciplinara a FRF si va fi decizie executorie. Craiova va face probabil o astfel de plangere disciplinara, au mai existat cazuri cand s-a discutat in regim de urgenta. Va fi hotarare executorie, dar si cei de la Astra vor sa faca o plangere pentru ca initial meciul a fost amanat pentru ca au aparut cazuri de COVID-19 la Craiova," a adaugat Justin Stefan.