LPF a transmis cluburilor protocolul de operare in antrenamentele colective si de reluare a jocurilor oficiale in conditii speciale

"Liga Profesionista de Fotbal si-a continuat actiunile in vederea reluarii sezonului competitional al Campionatul National Liga I si a comunicat, astazi, celor 14 cluburi membre 'Protocolul de operare in antrenamentele colective si de reluare a jocurilor oficiale in conditii speciale'. De asemenea, LPF a comunicat Federatiei Romane de Fotbal, precum si Sindicatului Fotbalistilor (AFAN), acelasi document", se mentioneaza pe site-ul citat.Tot marti, Liga Profesionista de Fotbal a transmis catre Federatia Romana de Fotbal si catre Comitetul Executiv al FRF, toate informatiile necesare privind reluarea campionatului, impreuna cu programul de desfasurare a etapelor ramase de disputat din sezonul 2019-2020 in play-off si play-out.Totodata, LPF a comunicat si Ministerului Tineretului si Sportului acelasi protocol.La 15 mai, echipele din Liga I au intrat in cantonamente centralizate cu regim inchis pentru reluarea antrenamentelor, aceleasi conditii fiind valabile si dupa reluarea competitiei. Liga Profesionista de Fotbal a anuntat ca intentioneaza sa reia actuala editie a campionatului Ligii I in weekend-ul 13-14 iunie.