LPF vrea sa permita consumul de bere pe stadioanele din Romania

"Fanii fotbalului romanesc sunt o forta, au foarte multe idei corecte, iar astazi, in cadrul intalnirii cu ministrul sportului Eduard Novak, am dezbatut oportunitatea modificarii Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive. In cadrul discutiei, am avansat propunerea de a modifica legea in sensul de a permite vanzarea si consumul berii slab alcoolizate in cadrul arenelor sportive, acest lucru fiind permis in alte tari europene", a scris secretarul general al LPF , Justin Stefan, pe Facebook In cadrul intalnirii cu ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, oficialii LPF au discutat si despre revenirea spectatorilor pe stadioane "Ne-am intalnit astazi cu ministrul Eduard Novak. Ne-a asigurat ca avem sprijinul lui pentru deschiderea stadioanelor. Urmeaza sa avem discutii cu domnii Arafat si Voiculescu in perioada imediat urmatoare, sens in care vom trimite solicitari oficiale catre IGSU si Ministerul Sanatatii. Le vom demonstra acestor domni ca regulile propuse de noi asigura protejarea sanatatii oamenilor si, impreuna cu liderii de galerii, ne vom asuma respectarea acelor reguli, in caz contrar urmand a accepta ideea de a se reveni asupra deciziei de deschidere a stadioanelor.Le vom cere sa inceteze imediat orice forma de discriminare in raport cu fanii din fotbalul romanesc si sa asigure un tratament egal al sportului in raport cu alte activitati de divertisment precum spectacolele, cinematografele, restaurantele etc. Este inacceptabil ca industria sportului sa fie tratata diferit in raport cu alte industrii. Familia sportului romanesc s-a trezit si nu va permite nimanui ca sportul si fanii sai sa nu fie respectati", a precizat Stefan.In urma cu cativa ani, UEFA a renuntat la interdictia de vanzare a berii la meciurile care se disputa sub egida sa, insa comercializarea acestei bauturi pe stadione se poate face numai cu acordul autoritatilor din fiecare tara.