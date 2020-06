Secretarul general al LPF: "Jucatorii de la Dinamo si Botosani vor fi retestati pentru Covid 19 la mijlocul saptamanii"

Ziare.

com

"Pentru ambele cluburi este aplicata aceeasi regula, izolare 7 zile, apoi retestare si daca testul este negativ primesc autorizare pentru revenire la locul de munca. La mijlocul saptamanii se vor face testarile si e clar ca e posibil ca ambele echipe sa spuna ca nu s-au antrenat si sa mai ceara cateva zile suplimentare.", a declarat Stefan.Oficialul LPF a precizat ca este posibil ca aparitia cazului pozitiv de coronavirus la Dinamo sa decaleze finalul campionatului: "Important este ca toti jucatorii sa fie izolati, pentru a nu se crea un focar. Aceste cazuri poate ingreuneaza un pic play-out-ul, dar deocamdata nu ne facem probleme ca nu putem sa-l ducem pana la final, poate doar sa ducem inchiderea sezonului un pic mai incolo. Am vorbit si cu detinatorul drepturilor TV, discutam pe marginea unui termen pentru o noua transa de plata. Sa se aseze lucrurile intr-o stare normala".Joi, cu o zi inaintea reluarii Ligii I, au fost confirmate 3 cazuri de infectare cu COVID-19, unul la un angajat al clubului Dinamo si doua la FC Botosani, medicul echipei si un jucator, ceea ce a dus la suspendarea meciurilor celor doua formatii.Loturile echipelor Dinamo si FC Botosani au intrat in izolare, in timp ce Directiile de Sanatate Publica au deschis anchete epidemiologice.Editia 2019-2020 a Ligii I la fotbal, intrerupta la 12 martie din cauza pandemiei de coronavirus, s-a reluat sambata cu meciuri din etapa a 3-a a fazelor play-off si play-out.Echipele de fotbal si-au reluat activitatea la 15 mai, cand autoritatile statului au permis antrenamentele in grupuri restranse, in conditii de izolare.Incepand cu data de 1 iunie, autoritatile au permis organizarea si desfasurarea competitiilor sportive in aer liber (cu exceptia sporturilor de contact), fara spectatori, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.