Astronauții ar putea descoperi pe Lună o civilizație umană veche de 50.000 de ani, spune un om de știință

SUA vrea să aibă primul reactor nuclear pe Lună FOTO Pixabay

Un om de știință susține că astronauții ar putea dezvălui în curând dovezi ale unei civilizații umane care ar fi trăit pe Lună în urmă cu 50.000 de ani — o afirmație care a stârnit un val de controverse în comunitatea științifică, scrie Daily Mail.

Autorul și geologul american Gregg Braden a declarat, într-un interviu pentru podcastul lui Joe Rogan, că expedițiile viitoare ale Chinei și Indiei ar putea confirma existența unor structuri arheologice ascunse pe suprafața lunară.

Braden afirmă că SUA și Uniunea Sovietică ar fi ascuns dovezile acestor ruine în timpul Războiului Rece, dar noile puteri spațiale intenționează să transmită misiunile în direct, prin televiziune și platforme online.

China urmează să lanseze misiunea Chang’e 7 în 2026, iar India, proiectul Chandrayaan-4, în jurul anului 2028.

Potrivit lui Braden, astronauții ar putea descoperi „inscripții și construcții” care ar demonstra că „o civilizație umană avansată” a existat pe Lună cu zeci de mii de ani înainte de prezent. „Dovezile sugerează că sunt de la noi, dintr-un ciclu anterior al civilizației, când am atins măreția înainte de a ne autodistruge prin război”, a spus acesta.

Deși Braden a promovat teorii similare în cărțile sale Deep Truth și Missing Links, nu există nicio dovadă științifică care să confirme existența unor structuri artificiale pe Lună.

Datele oficiale ale NASA, inclusiv din cadrul Lunar Sample Compendium, nu indică nicio anomalie care să sugereze activitate umană antic.

Braden susține că fotografii ale misiunii Clementine ar fi surprins forme cu unghiuri de 90 de grade — un semn, spune el, că ar fi vorba de construcții artificiale. El le compară cu structuri similare observate în regiunea Cydonia de pe Marte, unde imaginile cu „Chipul de pe Marte” au alimentat teorii conspiraționiste de-a lungul decadelor.

NASA și comunitatea științifică resping categoric aceste ipoteze

NASA a respins constant aceste interpretări, explicând că formele sunt rezultatul eroziunii naturale.

Braden mai susține că unii astronauți din programul Apollo ar fi văzut „structuri și inscripții” în timpul misiunilor din anii 1960 și 1970, dar că imaginile și transmisiile radio ar fi fost cenzurate.

Relatări neverificate vorbesc despre presupuse „baze metalice” observate pe partea nevăzută a Lunii, însă niciuna dintre aceste afirmații nu a fost confirmată oficial.

În timpul podcastului, Braden a adăugat că unele dintre „dovezile ascunse” ar putea include inscripții în limbi recunoscute, pe care viitoarele misiuni le-ar putea documenta. „Acelea vor fi dovada incontestabilă”, a spus el.

El și Rogan au discutat și despre ideea că istoria umanității ar putea fi mult mai veche decât se crede în prezent, invocând fosile controversate, precum un craniu descoperit în China, estimat la peste un milion de ani vechime.

Antropologul Chris Stringer, de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, a declarat despre acele descoperiri că „arată cât de mult avem încă de învățat despre originile noastre”.

În plus, Braden a invocat studii genetice moderne care arată că oamenii moderni s-au încrucișat cu neanderthalienii și denisovanii, sugerând o istorie evolutivă mai complexă.

El a mers însă mai departe, susținând că genomul uman ar fi fost „modificat intenționat” într-un trecut îndepărtat, indicând ca dovadă structura neobișnuită a cromozomului 2, care rezultă din fuziunea a două cromozomi ancestrali.

Oamenii de știință consideră această fuziune o mutație naturală apărută în cursul evoluției speciei Homo sapiens — fără nicio dovadă că ar fi fost rezultatul unei intervenții artificiale.

