Un angajat al Kaufland primea mită pentru a închide ochii la nereguli. Cine este afaceristul controversat care îi aducea banii suspectului cu elicopterul

Un controlor de calitate legume-fructe de la centrul logistic Kaufland Turda a fost inculpat pentru luare de mită în formă continuată. Acesta este acuzat că primea bani pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a anunțat joi, 23 octombrie, că a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu angajatul unui mare retailer, acuzat că a primit mită pentru a accepta livrări de legume și fructe neconforme, scrie Bihoreanul.

Potrivit comunicatului, acordul a fost încheiat pe 20 octombrie 2025, cu bărbatul în vârstă de 44 ani din oraşul Ocna Mureş, judeţul Alba, inculpat pentru luare de mită în formă continuată.

„În perioada 1 aprilie – 7 octombrie 2024, inculpatul, controlor de calitate legume-fructe la centrul logistic Turda al unei companii de retail, a primit de la administratorul unei firme furnizoare din Beiuș suma totală de 42.830 de lei, atât prin transferuri bancare, cât și în numerar”, se arată în document.

Surse din anchetă spun că omul de afaceri îi vira mita angajatului Kaufland direct în contul bancar sau i-o livra personal, cu elicopterul, în Ocna Mureș – orașul unde locuia acesta.

În schimb, inculpatul ar fi acceptat marfa livrată de furnizor, indiferent dacă aceasta corespundea sau nu standardelor de calitate impuse.

Angajatul Kaufland și-a recunoscut integral fapta, a transferat benevol suma primită ca mită în contul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și a acceptat pedeapsa propusă de procuror.

Acesta a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de 2 ani și nu are voie să ocupe funcții publice sau posturi care implică autoritate de stat.

De asemenea, îi este interzis să mai lucreze ca inspector de calitate legume-fructe în cadrul Kaufland România. În plus, va presta 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Acordul de recunoaștere a fost înaintat Tribunalului Alba pentru validare.

Potrivit surselor publicației, cel care oferea mită era Dumitru Gal, președintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș, anchetat în alt dosar pentru mituirea a patru inspectori de calitate de la Mega Image, Profi, Lidl și Auchan.

De asemenea, el este judecat deja pentru că ar fi mituit o polițistă, pentru ca aceasta să-şi saboteze propria anchetă pornită împotriva unui om de afaceri cu cetățenie braziliană și italiană, Antonio Faccin, cercetat pentru viol în formă continuată asupra unui minor.

