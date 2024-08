Forțele speciale ruse au luat cu asalt închisoarea din Volgograd. Ostaticii au fost eliberați. Ce s-a întâmplat cu atacatorii VIDEO FOTO

Forţele speciale ruseşti au luat cu asalt vineri, 23 august, închisoarea din Volgograd pentru a elibera ostaticii capturaţi de deţinuţi înarmaţi cu cuţite, care s-au identificat ca fiind militanţi ai Statului Islamic, potrivit canalelor ruseşti de ştiri care au legături cu serviciile de aplicare a legii, relatează Reuters.

Cel puţin unul dintre cei patru autori ai luării de ostatici a fost ucis. Canalul de ştiri Baza a informat că toţi ostaticii au fost salvaţi, fără a oferi un număr.

Anterior, cel puţin un funcţionar al închisorii a fost ucis şi alţi doi au fost arătaţi zăcând nemişcaţi într-o baltă de sânge, potrivit unei înregistrări video filmate de atacatori. Unul dintre bărbaţi a strigat în videoclip că sunt mujahedini ai Statului Islamic şi că au preluat controlul asupra închisorii din regiunea Volgograd.

Videoclipurile ulterioare au arătat patru atacatori care se plimbau prin curtea închisorii, unde era ţinut ostatic un angajat al închisorii care sângera.

Rosgvardia footage from the prison in Surovikino, where special forces freed hostages https://t.co/8GhWjVUtBp pic.twitter.com/NTnMZDJu6K

Unul dintre deţinuţii implicaţi în incident părea să aibă o vestă explozivă improvizată, iar ceilalţi aveau cuţite şi ciocane.

Unul dintre bărbaţi a susţinut un monolog incoerent în care a spus că Rusia „îi asupreşte pe musulmanii de pretutindeni”.

Radical ISIS inmates in IK-19, a high-security prison in Surovikino, Volgograd Region, have taken FSIN officers hostage during a disciplinary meeting. pic.twitter.com/0TqYtbkmoF

Presa rusă susține că cei patru suspecți sunt cetăţeni ai Tadjikistanului şi Uzbekistanului şi că trei dintre ei sunt în închisoare pentru infracţiuni legate de droguri, iar celălalt pentru crimă fără premeditare.

❗️ As a result of hostage-taking in prison No. 19 in the Volgograd Region, four employees of the prison were killed

According to the Federal Penitentiary Service, the criminals were four, they took eight employees of the prison and four prisoners hostage. Four employees were… pic.twitter.com/LAtA0HYyLN