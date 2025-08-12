Cine e selecționerul care a demisionat după 15 ani pentru a antrena în liga a treia

Cine e selecționerul care a demisionat după 15 ani pentru a antrena în liga a treia
Federaţia luxemburgheză de fotbal a anunţat, luni, că Luc Holtz şi-a reziliat contractul de selecţioner după 15 ani.

"Luc Holtz a cerut preşedintelui FLF permisiunea de a-şi rezilia contractul cu efect imediat. El are oportunitatea de a accepta o nouă provocare în cariera sa de antrenor, alăturându-se unui club din străinătate", a anunţat, luni, Federaţia luxemburgheză.

Între timp, clubul german de divizia a treia Mannheim a anunţat numirea luxemburghezului de 56 de ani în funcţia de antrenor principal.

Holtz, care a preluat echipa la 3 august 2010, a antrenat naţionala de 144 de ori, cu un bilanţ de 33 de victorii, 29 de remize şi 82 de înfrângeri. El a fost al doilea cel mai longeviv selecționer după Koldo Alvarez, care a preluat Andorra pe 2 februarie 2010, cu şase luni mai mult decât luxemburghezul.

Plecarea sa înseamnă că Didier Deschamps, care conduce Franţa din iulie 2012, a devenit al doilea cel mai longeviv selecţioner în activitate.

