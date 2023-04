Așa ceva nu s-a mai văzut în istoria snookerului: revenire miraculoasă în semifinalele Campionatului Mondial

Meci de colecție în semifinalele Campionatului Mondial de snooker. Belgianul Luca Brecel a fost condus cu 14-5, dar a revenit incredibil.

Belgianul Luca Brecel, locul 10 mondial, s-a calificat în finala Campionatului Mondial de snooker, după ce a trecut cu 17-15 de Si Jiahui, din China, locul 80.

Chinezul a condus cu 14-5, dar din acel moment Brecel a izbutit o serie incredibilă, de 11 jocuri la rând și a dus scorul la 16-14 în favoarea lui. O revenire memorabilă, unică în istoria Mondialului de snooker.

Si Jiahui a mai reușit un joc, dar Brecel a închis meciul la 17-15.

Belgianul Luca Brecel, care îl învinsese și pe Ronnie O'Sullivan după ce a câștigat șapte jocuri la rând, îl va întâlni în finală pe Mark Selby sau pe Mark Allen.

Selby conduce cu 11-10 înaintea sesiunii decisive din această seară.

𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗜𝗚𝗚𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗢𝗠𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗜𝗡 𝗖𝗥𝗨𝗖𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬!! 🇧🇪

Luca Brecel beats Si Jiahui 17-15 in an absolute classic, having been 14-5 down!

The Belgian Bullet is into his first Crucible final, incredible. #CazooWorldChampionship pic.twitter.com/AP88xFUVLp