Fotbalistul Luca Manolache, fost component al loturilor de juniori ale României, a decedat la vârsta de 19 ani, iar părinții acestuia au făcut dezvăluiri emoționante, într-un interviu pentru Gsp.ro.

Fost junior la FCSB, mijlocașul Luca Manolache mai evoluase în trecut la Chindia Târgoviște înainte de a se transfera, în 2024, la Metaloglobus București, împrumutat de la campioana României.

Unchiul fotbalistului, Marius Rotaru, antrenor la Urban Titu (L3), a povestit pentru Gsp.ro ce s-a întâmplat cu Luca Manolache.

„Băiatul ieșise la o cafea cu niște prieteni. Era la o benzinărie la Cuza Vodă, undeva la vreo 25 kilometri de Târgoviște. Și, dintr-odată, i s-a făcut foarte rău! S-a dus la toaletă, a început să vomite cu sânge, iar amicii lui au chemat imediat Salvarea.

Au venit medicii, l-au dus la Spitalul Județean din Târgoviște, dar nu s-a mai putut face nimic, din păcate. A suferit un stop cardio-respirator. Au încercat să-l resusciteze circa 60 de minute. Inutil, însă!”, a spus Rotaru, conform sursei citate.

Problemele medicale cu care s-a confruntat Luca Manolache și seria interminabilă de analize au fost detaliate de părinții acestuia pentru Gsp.ro, Viorel și Ana Maria Manolache.

„Se simțea obosit încă din vara trecută. Nici la antrenamente nu mai avea aceeași vlagă. Și-au pus întrebări firești și antrenorii de la Metaloglobus, au crezut poate că, fiind tânăr, pierde nopțile, pleacă pe undeva. Nu era nimic adevărat.

Cu Chindia a putut evolua numai o repriză. A și venit Ambulanța, fiindcă i s-a făcut puțin rău. Etapa următoare, în deplasare, titular – dar a rezistat doar 20 de minute. L-a și certat Mister, crezând că nu se pregătește cum trebuie. Iar cu Afumați, un incident îngrijorător: a jucat vreo zece minute, iar la o fază a alergat spre finalizare, însă i s-a tăiat, pur și simplu, câmpul vizual când a trebuit să șuteze după efort. Asta ne-a povestit, că a simțit o lipsă de putere și i s-a făcut negru în fața ochilor.

El suspecta că e vorba despre o răceală mai puternică. Și am început cu medicul nostru de familie, foarte bun. I-a dat un antibiotic și, după ce a terminat tratamentul, a făcut brusc temperatură 40 cu 5, frisoane, tremura tot. Am mers imediat la Spitalul de Urgență, i-au făcut niște radiografii la plămâni, analize de sânge, totul OK. Peste tot ne întrebau însă dacă a făcut vaccinul. Nu, nu a făcut!”, a spus mama lui Luca.

„Mami, mami, nu mai pot!”, i-a transmis Luca mamei sale la telefon atunci când i s-a făcut rău în benzinărie.

„Mai bine nu-i mai auzeam deloc acea voce speriată! Finul a chemat repede Salvarea la benzinărie, iar în Ambulanță am înțeles că a întrebat-o mai mult în glumă pe asistentă: ”Credeți că o să mor?”. S-a pus apoi pe spate și se plângea că nu mai vede nimic”, a relatat mama lui Luca.

