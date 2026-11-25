Premierul Luca Niculescu vizitează miercuri, 25 noiembrie, uzinele Dacia de la Mioveni și Ford Otosan de la Craiova, unde va discuta cu reprezentanții celor doi producători auto. Vizitele au loc în contextul scăderii producției de automobile din România cu 12,3% în primele zece luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Premierul Luca Niculescu a ajuns miercuri dimineață la uzina Dacia de la Mioveni, unde are programate discuții cu reprezentanții companiei. Declarațiile de presă sunt așteptate în jurul orei 10:30. Șeful Guvernului va merge apoi la uzina Ford Otosan din Craiova. Vizita este programată la 15:30, iar declarațiile de presă sunt prevăzute în jurul orei 17:00.

Uzina Dacia de la Mioveni a produs 202.931 de mașini, cu 17,4% mai puține, iar uzina Ford Otosan de la Craiova a produs 195.130 de mașini, în scădere cu 6,3%.

Dacia ia în calcul să-și mute producția în altă țară

Dacia ar putea să nu mai fabrice nicio mașină la uzina de la Mioveni. Trei modele se produc deja în alte țări, arată Antena 3 CNN.

Fabrica este pe marginea prăpastiei după ce prețul energiei a explodat și taxarea pe muncă a crescut. De asemenea, directorul de comunicare al Dacia anunță că niciun model nou nu se va mai fabrica la Mioveni dacă nu sunt luate măsuri urgente pentru a reduce costurile.

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Cristian Nevzoreanu, director relații publice Dacia, avertizează că România trebuie să-și "redreseze competitivitatea" și amintește că trei modele Dacia se fabrică în alte țări, nu la noi.

"Dacă nu ne redresăm competitivitatea, nu vom mai primi alte proiecte pentru industrializare. Trei vehicule nu se fabrică în România: Dacia Striker - în Turcia. Dacia Spring - în Slovenia, iar Dacia Sandero se va face în Maroc. Dacă eram competitivi, cel puțin unul dintre aceste vehicule se fabrica la noi", a afirmat Cristian Nevzoreanu, director relații publice Dacia.

Conform sursei citate, Christophe Dridi, vicepreședinte al grupului Renault, a anunțat, săptămâna aceasta, că uzina Renault din Valladolid, Spania, ar putea prelua producția Daciei Duster, în contextul în care fabrica Dacia de la Mioveni pierde din ritmul de producție.

„Dacă Valladolid poate produce modelul Renault Captur, ar putea produce și Dacia Duster”, afirmă un vicepreședinte Renault. Principala fabrică Dacia din România continuă să-și piardă competitivitatea, iar viitorul modelului Duster se îndreaptă tot mai mult spre Spania.

Uzina Dacia de la Mioveni, unde este fabricat modelul Duster, nu traversează cea mai bună perioadă. Fabrica principală a mărcii românești se află într-o situație dificilă, o situație care i-a luat prin surprindere chiar și pe responsabilii fabricii, care, în 2019, operau în trei schimburi (inclusiv sâmbăta) și au atins un record de producție de peste 350.000 de vehicule.

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