Luca Niculescu cere sprijinul oamenilor de afaceri pentru găsirea unor soluții economice. Propune trei direcții în relația cu mediul privat

Premierul Luca Niculescu vrea să reconstruiască încrederea dintre stat și mediul de afaceri și propune o colaborare mai strânsă cu antreprenorii pentru găsirea soluțiilor economice. La Summit-ul CONCORDIA 2026, șeful Guvernului a prezentat trei priorități: reguli mai predictibile, modernizarea administrației și o mai bună gestionare a banilor publici.

Premierul Luca Niculescu a prezentat vineri trei direcții prin care Guvernul vrea să îmbunătățească relația cu mediul de afaceri: reguli mai stabile, o administrație care să țină pasul cu economia și mai multă disciplină în gestionarea banilor publici, arată Medifax.ro.

Premierul a spus că România are resurse, economii care pot fi folosite pentru investiții, acces la fonduri europene, oameni pregătiți și companii care concurează pe piețele internaționale.

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„Încrederea nu se tipărește, nu se dă printr-o ordonanță de urgență, printr-o hotărâre de guvern. Se câștigă greu, se câștigă într-un mod complicat, dar se poate pierde foarte rapid, se poate pierde într-o singură noapte, uneori chiar într-o zi în care apare o ordonanță sau o hotărâre de guvern în Monitorul Oficial”, a declarat premierul.

Relația cu mediului privat

Luca Niculescu a spus că statul trebuie să recunoască rolul pe care mediul privat l-a avut în dezvoltarea economică a României, în special în ultimii 20 de ani, după aderarea țării la Uniunea Europeană.

„Pentru că în ultimii 20 de ani și chiar înainte, dar aș prefera totuși să fixăm această dată a aderării la Uniunea Europeană ca un moment important pentru transformarea noastră, deci în ultimii 20 de ani, mediul privat este cel care a dus o mare parte din greul dezvoltării economice a României. Antreprenorii români, investitorii străini, milioanele de oameni care lucrează în companii au creat bunăstare, au creat locuri de muncă, au dezvoltat industrii, au adus tehnologii și au integrat România în economia europeană și globală. Ați traversat crize politice, financiare, pandemie, șocuri energetice și inflație”, a spus Niculescu.

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„Ați traversat crize politice, financiare, pandemie, șocuri energetice și inflație. Ați suportat destule schimbări și reguli, sau schimbări de reguli mai curând, venite chiar de la noi, de la stat. Și este un lucru pe care, da, trebuie să recunoaștem onest. Și cu toate acestea ați continuat să investiți, să angajați, să construiți”, a mai afirmat premierul.

Statul trebuie să creeze condițiile necesare pentru dezvoltarea economiei și, mai ales, să nu pună piedici companiilor, a mai afirmat prim-ministrul în discursul său.

Cum vede Niculescu relația cu antreprenorii

Aflându-se la Summit-ul CONCORDIA, premierul a prezentat trei direcții prin care Guvernul ar trebui să demonstreze, prin fapte, că poate îmbunătăți relația cu mediul de afaceri.

Prima este predictibilitatea. Acesta a spus că firmele au nevoie de reguli și de suficient timp pentru a-și planifica investițiile și activitatea. Statul nu poate cere companiilor să gândească pe termen lung, dacă regulile se schimbă foarte des, a subliniat el.

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„Când cerem investiții pe următorii 10 ani și predictibilitate din partea companiilor care sunt aici și vor să se dezvolte în România, trebuie și noi să ne asigurăm că regulile nu se schimbă la fiecare 10 luni sau chiar mai devreme”, a declarat șeful Guvernului.

A doua direcție vizează modernizarea administrației. Premierul a spus că digitalizarea, simplificarea procedurilor și eficiența instituțiilor trebuie puse în practică, fiindcă influențează competitivitatea economiei.

A treia direcție este disciplina în gestionarea banilor publici și în activitatea instituțiilor. Premierul a spus că statul nu poate cere responsabilitate și eficiență companiilor fără să respecte aceleași principii în propria activitate.

„Nu putem solicita responsabilitate și eficiență mediului privat fără să le aplicăm în gestionarea banilor publici și în funcționarea instituțiilor. Deci, acestea sunt responsabilitățile noastre, ale statului, nu ale dumneavoastră, ale antreprenorilor”, a spus premierul.

Luca Niculescu a adresat chiar și o invitație Confederației Patronale Concordia și întregului mediu de afaceri, pe care l-a îndemnat să participe la construirea soluțiilor economice.

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„Nu vă invit doar la masa consultărilor, vă invit la masa la care construim soluțiile. Veniți cu propuneri de politici publice, cu analize de impact, cu soluții care să poată fi aplicate și cu disponibilitatea de a contribui alături de noi la punerea lor în practică”, a declarat Niculescu.

„Guvernul are responsabilitatea să asculte, să evalueze, să ia decizii, să explice, să explice transparent aceste decizii. Dar vă propun să discutăm onest și să găsim împreună aceste soluții”, a afirmat premierul.

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