Jucătorul dorit de Manchester City, suspectat că ar fi primit intenţionat cartonaşe galbene, în scandalul pariurilor

Internaţionalul brazilian Lucas Paqueta, mijlocaşul echipei West Ham United, este suspectat că ar fi primit intenţionat cartonaşe galbene în mai multe rânduri în ultimele două sezoane, pentru a favoriza pariuri sportive, a anunţat, joi, Federaţia engleză de fotbal (FA), citată de AFP.

Federaţia engleză a indicat patru meciuri din Premier League în care comportamentul fotbalistului sud-american a apărut suspect: cu Leicester City pe 12 noiembrie 2022, cu Aston Villa în martie 2023, cu Leeds United în mai 2023 şi cu Bournemouth în august 2023.

"Suspectăm că el a încercat să influenţeze derularea sau alte aspecte din aceste meciuri prin căutarea intenţionată de a primi cartonaşe galbene cu scopul de a influenţa piaţa pariurilor sportive pentru ca una sau mai multe persoane să profite", se arată în comunicatul FA.

Mijlocaşul ofensiv de 26 de ani "are timp până la data de 3 iunie 2024 pentru a răspunde la acuzaţii", potrivit Federaţiei.

După cum scrie The Daily Mail, ancheta federaţiei a fost lansată după ce au apărut pariuri suspecte legate de cartonaşul galben primit la meciul cu Bournemouth (1-1), în minutele adiţionale, în prima etapă a sezonului 2023-2024. Paqueta ar fi fost audiat în septembrie şi ar fi oferit accesul la telefonul său mobil luan următoare, relatează cotidianul.

Paqueta pretinde că este nevinovat într-o postare Instagram: "Sunt extrem de surprins şi contrariat de faptul că FA a decis să mă pună sub acuzare. Timp de nouă luni am cooperat în fiecare etapă a anchetei şi am furnizat toate informaţiile posibile. Neg toate acuzaţiile în integralitatea lor şi mă voi bate cu toate forţele pentru a-mi dovedi nevinovăţia''.

Brazilianul dorit de Manchester City "dezminte categoric infracţiunea şi se va apăra cu putere", a reacţionat, la rândul său, clubul West Ham, care "va continua să susţină jucătorul de-a lungul acestei proceduri şi nu va mai face niciun comentariu până când aceasta nu se va încheia".