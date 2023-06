S-a luptat cu depresia și alcoolismul, a revenit în forță la Roland-Garros, însă hoții l-au ușurat de 600.000 de euro

Tenismenul francez Lucas Pouille, care s-a luptat în ultimii ani cu depresia și cu dependența de alcool, a oferit o scenă emoționantă în primul tur al turneului de la Roland-Garros. Apoi însă, a fost lovit de hoți.

Pouille este unul dintre jucătorii care au reușit să se califice pe tabloul principal la Roland-Garros. Clasat în prezent pe locul 670 mondial (dar beneficiar al clasamentului protejat), Pouille a trecut de tururile de calificare, și l-a învins în turul unu pe austriacul Rodionov, scor 6-2, 6-4, 6-3.

În turul al doilea, Pouille a fost învins de britanicul Cameron Norrie.

Când părea însă că lucrurile se așează pentru jucătorul care s-a confruntat cu probleme mentale și alcoolism, francezul a primit o veste devastatoare.

Casa lui din Rennes a fost spartă, iar hoții au plecat cu bijuterii, ceasuri și alte lucruri de valoare, paguba fiind de 600.000 de euro.

