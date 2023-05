S-a luptat cu depresia și a revenit în forță la Roland-Garros. Fanii francezi, în delir VIDEO

Tenismenul francez Lucas Pouille, care s-a luptat în ultimii ani cu depresia și cu dependența de alcool, a oferit o scenă emoționantă în primul tur al turneului de la Roland-Garros.

Pouille este unul dintre jucătorii care au reușit să se califice pe tabloul principal la Roland-Garros. Clasat în prezent pe locul 670 mondial (dar beneficiar al clasamentului protejat), Pouille a trecut de tururile de calificare, joi învigându-l în meciul decisiv pe austriacul Rodionov, scor 1-6, 7-5, 6-0.

Ei bine, Pouille s-a reîntâlnit cu Rodionov în primul tur, austriacul intrând pe tablou ca lucky-loser, iar francezul s-a impus din nou, scor 6-2, 6-4, 6-3.

La finalul partidei, fanii francezi au cântat imnul ”Marseilleza”, iar Lucas Pouille a intrat în jocul spectatorilor, cântând și el împreună cu aceștia.

Pentru Pouille (fost număr 10 mondial, în 2018) este o performanță remarcabilă, în condițiile problemelor mentale cu care s-a confruntat.

"Am început să am o parte întunecată în viață. Am intrat într-o depresie care m-a făcut să dorm o oră pe noapte și să beau. Mă duceam acasă și mă uitam la tavan. Am luat decizia să spun stop acelei vieți, altfel, as fi ajuns la spitalul de nebuni”, a declarat Pouille în urmă cu câteva luni.

Lucas Pouille singing La Marseillaise (French National Anthem) with the Roland-Garros crowd on Court 14 to celebrate his first Grand Slam win in four years 🥲 pic.twitter.com/JhbvWZutfx — Bastien Fachan (@BastienFachan) May 28, 2023