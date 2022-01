Studiu de caz Lucente – lumina a fost artă de la bun început

Anul trecut pe vremea aceasta, am început o frumoasă colaborare cu partenerul nostru Lucente.

Încă de la început a fost un proiect captivant, în care am investit toate resursele și toată energia necesară pentru a duce totul la un alt nivel.

Lucente este unul dintre liderii de piață în domeniul soluțiilor de iluminat, iar împreună nu doar am crescut vizibil brandul, ci l-am creat de la bun început.

Parteneriatul nostru a început cu un branding ca la carte. Am ales cel mai potrivit nume pentru brandul ce urma să se nască, am desenat logo-ul axându-ne pe o identitate vizibilă simplistă și memorabilă iar apoi am creat manualul de brand și am continuat cu dezvoltarea lui atât online cât și offline.

Magazinul online

Lucente.ro a fost un website creat de la 0, cu multă imaginație, multă dorință, mult stil și… multe produse! De la lustre, la candelabre, la stiluri minimaliste sau clasice, Lucente cuprinde toate modelele de soluții de iluminat pe care ți le poți imagina, pentru interior sau exterior. În plus, modalitatea de achiziționare a produselor de pe website se face cât ai zice click!

Astfel, de când am început colaborarea cu partenerul nostru Lucente, am reușit să facem website-ul vizibil la peste 186.000 oameni, rezultând mai mult de 272.000 vizite create de aceștia online.

Ads

Pentru că sexul feminin are ochiul format pentru frumos, 62% din vizitatori au fost femei și doar 28% bărbați, vârstele cele mai frecvente ale vizitatorilor fiind cuprinse între 25-44 ani, iar timpul petrecut pe site în medie a fost de 1.59 minute.

În primul nostru an de colaborare, am avut o rată de conversie de 4.07% (from click to buy), iar noi asta numim succes!

Promovare online

Promovarea în mediul digital pentru Lucente a început din prima în forță. Am activat toate canalele de promovare și astfel am reușit să ajungem la clienții potriviți și să creăm o relație cu aceștia.

Pe scurt, am dezvoltat campanii de Email Marketing pentru a trimite oferte personalizate abonaților și pentru a îi informa personal de fiecare dată când Lucente are noutăți. Astfel, am strâns peste 2.200 abonați cu o rată de deschidere medie de 27.6%.

Din strategia noastră de promovare online, nu putea lipsi canalul Google, de altfel cel care oferă cele mai bune rezultate în domeniul partenerului nostru Lucente.

Ads

Din campaniile de promovare Google Ads, Lucente a obținut următoarele rezultate:

16.90 milioane de afișări;

171.000+ clickuri;

1395 de conversii.

Social Media

Pagina de Facebook Lucente a fost creată de la 0, implementând strategia de comunicare în mediul online a noului brand.

Organic, pagina de Facebook a obținut un reach de 2.02 milioane în 2021.

“Am creat până în momentul de față peste 300 de postări și suntem în plină creștere.’’

Campaniile de promovare din Facebook Ads au oferit rezultate foarte bune, având în vedere că a fost un cont nou creat:

2.57 milioane de afișări;

31.000+ clickuri;

Nu am uitat de pagina de Instagram, unde am integrat și magazinul online, ajungând astfel la un reach de 400.000 oameni în 2021.

Ads

Top sellers

Cele mai vândute categorii de produse au fost cele de cel mai mare interes pentru business-ul Lucente: spoturi, lustre și aplice. Iar noi ne-am uitat cu bucurie la cifre, bucuroși că în fiecare lună vedeam creșteri de vânzări progresive, până la final de an!

Așadar, aceasta este pe scurt povestea noastră alături de Lucente după primul an de colaborare – frumoasă, dinamică și plină de rezultate satisfăcătoare. Continuăm drumul digitalizării împreună și gandim cele mai potrivite strategii pentru creșteri și mai mari, de la an, la an.

Pe această cale dorim să îi mulțumim partenerului nostru pentru că ne-a ales, pentru că are încredere în deciziile noastre în calitate de specialiști în marketing digital și ne dorim ca această colaborare să înflorească pe parcursul multor ani.

“De la naming până la magazinul online și la campanii digitale performante, CRAFT Interactive s-a dovedit partenerul ideal pentru succesul Lucente!” (Cristian Ioniță – Owner Lucente).

Iar pentru voi, cei care apreciați estetica și calitatea în casa voastră, vă recomandăm să alegeți soluții de iluminat de pe lucente.ro!