Cine e Lucia Goracci, jurnalista sechestrată de Șoșoacă. Italianca i-a sfidat în față pe talibani și și-a găsit dragostea în război VIDEO

Jurnalista italiană Lucia Goracci a formulat o plângere la Secţia 4 de Poliţie din Bucureşti împotriva senatoarei Diana Şoşoacă, susţinând că a fost sechestrată şi că soţul ei, Dumitru-Silvestru Şoşoacă, a muşcat-o de mână.

Goracci se afla în Bucureşti împreună cu o echipă de filmare a postului RAI 1 şi reclamă că incidentul a avut loc în biroul de avocatură al Dianei Şoşoacă. Plângerea a fost formulată luni, după scandalul de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1, unde soţul senatoarei a fost audiat pentru ultraj.

Lucia Goracci are 52 de ani și e una dintre cele mai cunoscute jurnaliste din Italia, în special datorită curajului de a transmite informații din cele mai periculoase teatre de război, precum cel din Afganistan.

De referință pentru Lucia rămâne felul în care a abordat la un moment dat un taliban înarmat până-n dinți. ”De ce nu te uiți la mine?”, l-a întrebat italianca pe bărbatul respectiv. ”Nu am voie să mă uit la fața femeilor!”, a venit răspunsul talibanului.

De asemenea, un amănunt interesant din viața Luciei e faptul că italianca și-a găsit marea iubire chiar pe front, este vorba despre un fotograf sârb, Miki Stojicic (mult mai în vârstă decât ea), cu care formează un cuplu în prezent. ”Îmi dă numeroase sfaturi fără să mă întrebe mereu ”Când te întorci?””, a spus Lucia despre partenerul de viață.

In Afghanistan il nuovo governo talebano usa subito il pugno duro contro le manifestazioni di piazza. La repressione non ferma le proteste, con le donne ancora in prima linea. Il reportage dell'inviata Lucia Goracci per il Tg3 pic.twitter.com/0ugR8Pihob