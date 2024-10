Jurnalista agresată de soții Șoșoacă, implicată într-un incident în Liban. Șoferul echipei a murit VIDEO

Jurnalista italiană Lucia Goracci, care a fost sechestrată de Diana Șoșoacă, a fost implicată într-un nou incident, în Liban. Șoferul echipei de jurnaliști din care aceasta făcea parte a suferit un infarct după ce au fost atacați de localnici.

Incidentul care a implicat echipa televiziunii italiene RAI a avut loc într-un sat din Liban care fusese bombardat recent.

Lucia Goracci, un cameraman și un localnic au fost înconjurați de mai multe zeci de persoane și agresați. Șoferul lor a murit în urma unui infarct, precizează agenția italiană de știri ANSA.

Atacatorii nu aveau însemne și nu erau înarmați, însă, de frică, șoferul libanez Ahmad Akil Hamzeh s-a prăbușit la pământ, în urma unui atac de cord. Pentru corespondentul Lucia Goracci, cameramanul Marco Nicois și Kinda Mahaluf, care au rămas nevătămați, au fost câteva minute de coșmar, notează jurnaliștii italieni.

Per la cronaca: Lucia Goracci,inviata sul campo e che sul campo ha perso il collega di cui racconta in questo servizio,ieri è stata attaccata ferocemente sui social per aver intervistato il ministro degli Esteri iraniano con un foulard sul capo.I libbberali ipocriti oggi tacciono https://t.co/KUQMGxMpvj — Lexie (@LexieVillanelle) October 8, 2024

Totul a început marți, 8 octombrie, în jurul orei 9.00, în orașul Jiyeh, la jumătatea distanței dintre Beirut și Sidon.

Reporterul le punea câteva întrebări unei femei în vârstă care trece prin zonă. În acel moment, un grup de persoane se apropie agresiv de echipă, strigând cuvinte confuze. Imediat s-a declanșat teama de a avea de-a face cu bande înarmate cu conotații politice: echipa s-a refugiat în mașină în timp ce unul dintre atacatori a încercat să spargă camera cu o piatră prin geam.

Șoferul pornește mașina și se îndreaptă spre Beirut, urmărit de atacatorul aflat pe un scuter. La un moment dat, poate pentru a-și reveni sau pentru că se simțea deja rău, Ahmad oprește la o benzinărie. Coboară, vorbește cu bărbatul care îi ia cheile și apoi, liniștit, i le dă înapoi. Dar, copleșit de o afecțiune cardiacă deja instalată și de teama acelor momente, șoferul se prăbușește la pământ, spre disperarea colegilor săi pasageri.

Cel care a chemat ambulanța, a declarat Lucia Goracci pentru ANSA, a fost chiar atacatorul, care a fugit apoi în timp ce câteva persoane s-au adunat la fața locului și au încercat în zadar să-l ajute pe Ahmad.

„Hezbollah nu a avut nimic de-a face cu asta”, a mai precizat Goracci, contactată telefonic.

„A fost o izbucnire fără implicații politice, rezultatul unei tensiuni generalizate în rândul populației din zonele atacate. A fost un gest de furie din partea familiilor celor două femei ucise în timpul raidurilor, care doar din întâmplare și-a găsit vărsarea în atacul asupra echipei RAI. Totul a avut loc în 15-20 de minute”, a continuat jurnalista.

RAI și-a exprimat „condamnarea și indignarea” față de atac și „apropierea și sprijinul” față de familia lui Ahmad, care lucrează de mulți ani pentru RAI alături de corespondenții de război.

Scandalul cu soții Șoșoacă

Lucia Goracci a formulat o plângere, în decembrie 2021, împotriva senatoarei Diana Şoşoacă, susţinând că a fost sechestrată şi că soţul ei, Dumitru-Silvestru Şoşoacă, a muşcat-o de mână.

Goracci se afla în Bucureşti împreună cu o echipă de filmare a postului RAI 1 şi a reclamat atunci că incidentul a avut loc în biroul de avocatură al Dianei Şoşoacă.

„Deși eram în România, m-am simțit ca în Siria”. Este mărturisirea făcută pentru presa din Italia de jurnalista Lucia Goracci, agresată de familia Șoșoacă. Aceasta a povestit în detaliu ce s-a întâmplat la București.

„Soțul senatoarei Șoșoacă i-a șoptit translatoarei noastre la ureche – cel care apoi m-a atacat - i-a șoptit: Uite ce-o să fac cu toți patru, vă arunc pe fereastră”, a povestit ea.

„Lucrurile au evoluat într-un crescendo grotesc, când am fost sechestrați, apoi când eu am reușit să scap, tot acel timp în care nu am știut ce se întâmplă cu cei trei colegi ai mei aflați înăuntru”, a spus ea. Jurnalista italiană acuză poliția română că, în loc să o apere pe ea și pe colegii săi, agenții i-au ținut la secție fără motiv, unde i-au percheziționat în căutare de arme și droguri. „Este paradoxal. Mai întâi, acea tentativă de manipulare a dovezilor. Acest video postat de senatoare arată foarte clar cum, ținându-mă, polițistul a facilitat într-o anumită măsură agresiunea, agresarea mea de către soțul senatoarei”, a spus Goracci.

