Lucian Becali, despre unchiul lui: "Gigi este pe plus în fotbal. Dacă nu iese pe plus în orice afacere, se retrage"

Lucian Becali a intervenit într-o discuție legată de apariția într-o emisiune televizată de sport a analistului financiar Iancu Guda.

Lucian Becali e de părere că Iancu Guda este foarte bun în teorie și în da sfaturi, însă adevăratul model de urmat este unchiul lui, Gigi Becali.

"Pe partea economică, dacă te luai acum câțiva ani după Guda, sigur erai falimentar.Evident, la partea de teorie Guda stă bine, dar la partea de cash&carry, Gigi pune banii în mișcare mai bine. Guda e bun deocamdată doar la teorie, practica îl omoară. Știi vorba aia, avem podu’ plin de sfaturi!

Cine e băiat deștept, în viață, se uită și la Guda și la Gigi după care își alege singur drumul pe care îl dorește.

Gigi a băgat bani în Steaua de la sfârșitul anilor ‘90, 98-99, prin împrumuturi specifice anilor aceia, domnului Păunescu, așa început povestea, Gigi nu apărut așa din neant, era finanțator în anii aceia!

Overall, cred că este pe plus în fotbal, Gigi dacă nu iese pe plus in orice afacere se retrage, crede-mă!

De vândut o să tot vândă, nu se termina fotbalul la Chiricheș, Gardoș, Stanciu… este declin economic mondial, ce te aștepți de la fotbal?!"

Ads