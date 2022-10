Bode îl acuză pe Cătălin Drulă că dezinformează „cu bună știință” privind achiziția de BMW-uri a poliției. Concluziile corpului de control VIDEO

Ministrul de Interne Lucian Bode a prezentat joi, 6 octombrie, concluziile Corpului de Control în cazul achiziţiei de maşini pentru Poliţie, arătând că ”licitaţia este corectă, iar domnul Drulă dezinformează cu bună ştiinţă”.

Ministrul susține că toată documentația tehnică a fost analizată și agreată de către structurile de specialitate din MAI.

”Corpul de Control al ministrului Afacerilor Interne a constatat următoarele: necesitatea achiziţiei esrte una reală şi evidentă. Poliţia Rutieră are nevoie imperativă de mijloace performante pentru atingerea obiectivului naţional de reducere a numărul de victime ale accidentelor rutiere. Toată documentaţia tehnică a fost întocmită, analizată şi agreată de către structurile de specialitate ale MAI, ale Ministerului Transporturilor, primind totodată şi girul unui evaluator extern al Băncii Europene de Investiţii. Întregul proces de achiziţie publică s-a derulat de către autoritatea contractantă - IGPR - cu respectarea principiilor de obiectivitate, transparenţă şi legalitate, trecând prin toate filtrele instituţionale. Avizul de conformitate, fără de care nu se putea finalizat licitaţia, a fost dat de ANAP, autoritatea care supraghează toată achiziţiile din România”, a declarat Bode, joi, într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că licitaţia este una corectă.

”Îmi pare rău că unii vor fi dezamăgiţi, dar licitaţia este corectă, iar dl Drulă dezinformează cu bună ştiinţă”, a afirmat el.

Ministrul de Interne a explicat că, în 1 octombrie 2020, IGPR a depus cererea de finanţare şi proiectul tehnic, iar în 12 noiembrie 2020 s-a emis hotărârea de guvern 971 prin care se aproba necesitarea cheltuielilor acestui proiect, semnată de premierul de la acea vreme, Ludovic Orban. Documentul prevede achiziţionarea a 300 de autospeciale.

În 25 mai 2021, Ministerul Transporturilor, condus de Cătălin Drulă, a aprobat cerera de finanţare, iar în 5 iulie 2021 în baza acordului Ministerului Transporturilor s-a semnat contractul de finanţare. Contractul este semnat între Ministerul Transporturilor şi IGPR. Reprezentantul Ministerului Transporturilor a fost Cătălin Drulă.

”Anexa 2 a acestui contract este fişa cu detaliile tehnice, unde vom găsi la pagina 7 capacitatea cilindrică, cutia de viteze, tracţiunea, lungimea, caroseria, culoarea”, a punctat Bode.

El s-a referit în continuare la afirmaţiile lui Cătălin Drulă.

”Drulă face acuzaţii grave, cu atac la persoană, vorbind de documente semnate de către dânsul. Ar fi de râs dacă nu ar fi de plâns. Drulă cere DNA să se autosesizeze. Ce ar trebui să înţelegem acum? Că se autodenunţă. Drulă sesisează OLAF şi Parchetul European în condiţiile în care acest contract şi specficiaţiile tehnice au fost pe masa miniştrilor Drulă şi Ghinea. Întreaga documentaţie o punem la dispoziţia tuturor instituţiilor competente şi vom susţine orice demers al acestora. S-a gândit ce va spune procurorilor, cum şi de ce a semnat acel contract cu acele specificaţi pe care azi le numeşte cu dedicaţie? Domnul Drulă nu a uitat ce a semnat, a sperat că vom uita noi, toţi ceilalţi. Eu personal nu mai am nicio aşteptare şi nu aştept replica domnului Drulă oricât de hilară ar fi”, a declarat Bode.

Potrivit acestuia, la MAI există multe proiecte care vizează creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului.

”Cei care încearcă prin dezinformări şi minciuni pentru a denatura scopul acestor proiecte pentru a obţine un capital politic sunt oameni mici”, a subliniat Lucian Bode.

USR a sesizat OLAF și Parchetul European

Președintele USR Cătălin Drulă a anunțat miercuri, 28 septembrie, că a sesizat mai multe instituții europene printre care OLAF și Parchetul European cu privire la cazul licitațiilor organizate de Poliția Română privind achiziția celor 600 de BMW-uri.

Cătălin Drulă i-a cerut public apoi șefului DNA Crin Bologa să se autosesizeze în acest caz, precum și în cazul Blue Air.

„În ceea ce priveşte cazul BMW-urilor cumpărate de Poliţie, am arătat cu date tehnice cum a fost o licitaţie cu dedicaţie. Practic, se potrivea un singur model cu caietul de sarcini. Şi am sesizat acolo autorităţile cu rol de control în fondurile europene, DG Regio – pentru că este un proiect pe fonduri europene. În primul rând – autoritatea de management din România, care ar trebui să fie prima care să verifice că nu se introduc specificaţii restrictive, un principiu de bază în achiziţiile europene.

Acolo e vorba de un caiet de sarcini scris pentru prietenul preşedintelui, care să se potrivească cu un singur model. Lucrurile sunt foarte clare. Pe partea de Minister Public, de procurori, am văzut declaraţia din spaţiul public a domnului Bologa, de ieri, în care a spus că sigur că se poate autosesiza. Autosesizaţi-vă, domnule Bologa, atât pe cazul BMW, cât şi pe cazul Blue Air”, a declarat liderul USR.

