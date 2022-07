Ministrul Lucian Bode renunţă la conducerea PNL Sălaj. Dinu Iancu-Sălăjeanu, desemnat preşedinte interimar

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a anunţat, vineri, că renunţă la mandatul de preşedinte al filialei judeţene Sălaj, în locul său fiind numit interimar Dinu Iancu-Sălăjeanu, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj.

"Am predat astăzi ştafeta PNL Sălaj după 14 ani în care am condus destinele acestei filiale, alături de o echipă minunată, alături de oameni care au pus suflet în tot ceea ce am construit. Voi fi în continuare parte din echipa PNL Sălaj, dar din postura de membru şi vom continua să dezvoltăm împreună proiectul liberal.

Mi-am asumat poziţia de Secretar General al partidului la nivel naţional, iar decizia de a renunţa la mandatul de preşedinte al filialei PNL Sălaj este urmarea firească a acestui fapt", precizează Lucian Bode, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, interimatul filialei a fost preluat de către Dinu Iancu-Sălăjeanu, preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj.

"Am dus multe bătălii politice, vor urma şi altele poate mai grele, dar de fiecare dată sentimentul că ai creat o echipă solidă este unul care te motivează şi te face să mergi mai departe. Vom răspunde împreună tuturor provocărilor care vor urma şi sunt convins că filiala PNL Sălaj va performa şi pe viitor", adaugă Lucian Bode.

