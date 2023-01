Un fost ministru PNL face public un sms de amenințare primit de la Lucian Bode: „Văd că ții cu tot dinadinsul să intri în rahat!”

Deputatul PNL Dan Vîlceanu, fost secretar general al partidului (funcție ocupată în prezent de Lucian Bode) și fost ministru de Finanțe, susține că ministrul Afacerilor Interne i-a transmis un sms în care îl avertizează că „ține cu tot dinadinsul să intre în rahat”.

Dezvăluirile lui Vîlceanu au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, de la B1 TV. Într-o intervenție telefonică, fostul secretar general al PNL susține că la scurt timp dup ce el și Florin Cîțu au demisionat de la conducerea partidului, „urmare a unui puci organizat de dnii Bode și Ciucă”, doi liberali din Gorj, filială condusă de Vâlceanu, au fost chemați Guvern, la o discuție cu Ciucă și Bode.

„Au fost invitați doi colegi de la mine din județ la o discuție cu secretarul general, vicepreședontele regional, dl Virgil Știrbu, și președintele partidului, dl Ciucă, la Palatul Victoria. Atunci au fost anunțați cei de acolo că eu trebuie să dispar de la organizația Gorj indiferent de metodă, convențională și neconvențională”, a declarat Vâlceanu, la B1 TV.

Întrebat care anume sunt metodele convenționale și neconvenționale prin care un politician poate fi eliminat dintr-un partid, acesta a răspuns:

„Asta l-am întrebat și eu pe domnul Bode de față cu tot colegii, la o ședință BPN. Am zis că vreau să știu și eu care e metoda aia neconvențională și că dacă e ce cred eu, atunci vorbim de niște mizerii. Domnul Bode a negat că a spus așa ceva. Eu am relatat presei din Gorj atunci episodul și urmare a acelui articol din presa locală, la Radio Infinit, am primit un mesaj de la domnul Bode cu un link de la știrea respectivă și încă o amenințare. Domnul Bode îmi spunea: ”văd că ții cu tot dinadinsul să intri în rahat”. Deci mi-a spus-o și direct. I-am spus că sunt dezamăgit de modul în care un coleg se comportă și am închis discuția”, a mai declarat Vrânceanu.

