Lucian Bode: ”În 2020, am propus introducerea autostrăzilor A 7 şi A8 în PNRR. Sigur, ulterior s-au găsit alţii să spună că ei au făcut asta, dar adevărul este că un guvern liberal a realizat acest lucru / Convingem cu fapta, nu cu vorba”

Secretarul general al PNL, Lucian Bode, a declarat duminică, în cadrul evenimentului de prezentare a candidaţilor PNL din judeţul Neamţ, că în 2020 a propus introducerea autostrăzilor A 7 şi A8 în PNRR iar ulterior s-au găsit alţii să spună că ei au făcut asta, dar adevărul este că un guvern liberal a realizat acest lucru. ”Convingem cu fapta, nu cu vorba”, a mai spus secretarul general al PNL.

”Acest mod de a privi comunitatea ca pe propria familie este încă o dovadă că liberalii fac administraţie pentru oameni şi acolo unde avem primari şi preşedinţi de CJ obţinem cele mai bune rezultate. Aşa se va întâmpla şi în judeţul Neamţ, unde printr-o muncă de echipă şi proiecte valoroase, sunt convins că liberalii se vor impune în preferinţele cetăţenilor, la alegerile din acest an. La toate alegerile din acest an”, a declarat Lucian Bode în cadrul evenimentului ”Convingem cu fapta, nu cu vorba, cum fac alţii. Am încredere că romaşcanii au înţeles că drumul dezvoltării este garantat doar de o administraţie liberală”, a mai afirmat Bode. Lucian Bode a declarat că guvernarea liberală a fost mereu alături de Roman şi de Moldova, cu fapte nu cu vorbe. El a spus că în 2020 a propus introducerea celor două autostrăzi, Autostrada Moldovei, A 7 şi Autostrada Unirii, A8, la finanţare în PNRR. ”Sigur, ulterior s-au găsit alţii să spună că ei au făcut asta, dar adevărul este că un guvern liberal a realizat acest lucru, pentru că noi am conştientizat că e nevoie în 2019, şi în anul 2020, să trecem de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe stimularea investiţiilor, iar investiţiile în infrastructură le-am considerat prioritate zero pentru România, pentru că instrastructura de transport este coloana vertebrală pe care se ridică economic un oraş, un judeţ, o regiune şi o ţară”.