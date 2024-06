Lucian Bode, secretarul general al PNL, a votat. "Nu a fost deloc complicat. Am votat pentru o Românie puternică în Europa"

Secretarul general al PNL Lucian Bode a anunţat că a votat pentru o Românie puternică în Europa şi pentru o listă de europarlamentari profesionişti.

”Astăzi am votat pe toate cele cinci buletine de vot şi nu a fost deloc complicat. Am votat pentru o Românie puternică în Europa. Am votat pentru ca România să îşi continue cu demnitate parcursul euro-atlantic. Am votat o listă de europarlamentari profesionişti care vor fi membrii a două familii puternice la nivel european şi când mă gândesc că vor fi parte a acestor familii puternice politice la nivel european mă gândesc că pot contribui decisiv la creşterea beneficilor pe care România le va avea ca ţară membra Uniunii Europene”, a declarat Lucian Bode, jurnaliştilor, la ieşirea de la secţia de votare.

El a afirmat că la nivel judeţean a votat pentru continuarea proiectelor Sălajului.

”În plan local, am votat pentru continuitatea proiectului de dezvoltare a Sălajului. În urmă cu patru ani, sălăjenii au votat schimbarea în bine a administraţiei judeţene şi nu au greşit, pentru că în ultimii patru ani, administraţia judeţeană a dezvoltat enorm judeţul, fie că vorbim de infrastructura de transport, fie că vorbim de infrastructura de sănătate, de educaţie, culturală şi exemplele ar putea continua. Am votat ca proiectul de dezvoltare a judeţului Sălaj să continue şi să meargă la un alt nivel, la nivelul următor în competiţia pentru a ajunge în topul celor mai performante administraţii judeţene din regiune şi de la nivel naţional”, a mai afirmat Bode.

De asemenea, el a anunţat că a votat schimbarea pentru Sălaj.

”În ceea ce priveşte Zălăul, oricâte responsabilităţi am avut şi voi avea la nivel naţional, pentru mine Zalăul înseamnă acasă. Şi dacă Zalăul înseamnă acasă, îmi pasă cum este administrat Zalăul din punct de vedere politic şi pentru că nu sunt mulţumit de modul în care este administrat oraşul, am votat schimbarea. Am votat schimbarea ritmului de dezvoltare pentru ca şi Zalăul să ţină ritmul cu administraţia judeţeană în ceea ce priveşte dezvoltarea”, a mai afirmat Lucian Bode.