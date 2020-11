VIDEO A fost inaugurat un drum de 11,6 km, dupa sase ani de la semnarea contractului. Bode: "Nu este un titlu de mandrie"

"Am urmarit plansele si prezentarea cu privire la modul cum a evoluat acest proiect si as vrea sa spun din capul locului ca nu este un titlu de mandrie ca se da in trafic un tronson de drum in lungime de 11,6 kilometri dupa sase ani de zile de la semnarea contractului. Astazi, in prezenta premierului Ludovic Orban , receptionam un obiectiv care, practic, trebuia finalizat acum patru ani in urma unui contract relicitat in anul 2014 si cu ordin de incepere a lucrarii emis in anul 2015.Asa cum a fost prezentat aici, acest contract a implicat lucrari de largire si de modernizare a sectoarelor deteriorate din Drumul National 5, Bucuresti-Giurgiu, ca urmare a traficului intens si a podului peste raul Arges de la Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu, in lungime de aproape 250 de metri", a declarat ministrul Transporturilor El a adaugat ca proiectarea, obtinerea avizelor necesare si executia variantei provizorii de circulatie peste raul Arges au fost foarte mult intarziate fata de programul de executie initial, iar solutia tehnica a fost livrata abia in luna august 2018, ceea ce a amanat si mai mult finalizarea lucrarilor conform contractului."Pe parcursul implementarii proiectului au fost inregistrate extrem de multe blocaje, probleme cu exproprierile, cu relocarile de utilitati, lucrari de mutare, protejare a utilitatilor, acestea fiind foarte mult intarziate si de faptul ca unul dintre subcontractorii de utilitati a intrat in faliment exact in perioada in care trebuia sa execute acest contract, au fost probleme diverse care au impins nepermis de mult termenul de receptie finala si care in mod normal trebuia solutionat in termenul contractual.Vreau sa fie limpede pentru toata lumea ca am preluat acest proiect in noiembrie 2019 la un stadiu fizic de 80% si la unul financiar de 60%, iar astazi reusim sa receptionam acest obiectiv (...) Vom analiza foarte exact daca se aplica penalitati si daca nu se aplica penalitati, cert este ca noi am asigurat din cei aproape 76 de milioane de lei cat valora acest proiect, prin bugetul din acest an am asigurat 11,7 milioane de lei si vom asigura tot bugetul necesar pentru a inchide si componenta financiara a acestui proiect. La final, vom analiza si acest aspect, daca aplicam sau nu penalitati pentru intarziere", a completat Lucian Bode.Ministrul Transporturilor s-a aflat joi, in judetul Giurgiu, impreuna cu premierul Romaniei, Ludovic Orban, pentru a inaugura podul peste raul Arges de pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu din localitatea Adunatii Copaceni si tronsonul din drumul national 5 care a fost reabilitat.Ei au fost intampinati la Giurgiu de prefectul Aneta Matei, deputatul PNL Toma Petcu , europarlamentarul liberal Dan Motreanu , presedintele Consiliului Judetean, Dumitru Beianu si primarul municipiului resedinta, Adrian Anghelescu.