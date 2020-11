Bataie pentru cel mai scump tronson licitat vreodata in Romania. Peste 1 miliard de euro pentru constructia a 37 de km din autostrada Sibiu - Pitesti

Traseul autostrazii A1 Sibiu - Pitesti, lotul 3

Cei 37,4 km de la Tigveni la Cornetu contin primul si cel mai lung tunel montan care va fi construit in Romania - tunelul cu galerie dubla de 1,7 km de la Poiana. Contractul, cu o durata de proiectare si executie de minim 57 de luni si maxim 77 de luni prevede, pe langa tunel, si realizarea a 48 de poduri si viaducte de autostrada, un ecoduct, doua noduri rutiere si numeroase alte lucrari.Cinci constructori din Europa, cinci din China si cinci din Turcia au depus oferte pentru licitatia de peste 1 miliard de euro pentru lotul 3 din A1 Sibiu - Pitesti. "Autostrada Sibiu-Pitesti mai face un pas important. Ma bucura interesul constructorilor pentru sectiunea 3 din acest important proiect de infrastructura rutiera si ii asigur pe toti ca anii care vor venii vor fi anii investitiilor, vor fi anii dezvoltarii infrastructurii de transport ", a declarat ministrul Lucian Bode Realizarea celor 37,4 km de autostrada de la Tigveni la Cornetu presupune o valoare estimata de CNAIR intre 5.324.779.469,00 si 5.807.870.404,00.Procedura de achizitie publica pentru Lotul 3 din A1 Sibiu - Pitesti prevede practic o precalificare a constructorilor in functie de o serie de criterii care tin de experienta pe diverse tipuri de lucrari, precum tuneluri de autostrada sau pasaje.In plus, CNAIR da punctaje diferite constructorilor care ofera timpi de proiectare si executie mai mici pornind de la maximul de 77 de luni.Conform procedurii, se dau puncte cu cat constructorul oferteaza o durata mai mica, dar nu se accepta o perioada de proiectare mai mica de 12 luni si nici o perioada de executie a lucrarilor mai mica de 45 de luni.Traseul autostrazii Sibiu - Pitesti pe Sectiunea 3 se desfasoara intre localitatile Cornetu si Tigveni si este cuprins in urma rekilometrarii intre km 44+500- km 81+900 (km 39+578.51 - km 76+996.28 conform SF 2008), avand o lungime de aprox. 37.40 km.Traseul acestei sectiuni incepe in zona nodului Cornetu, la km 44+500. Nodul rutier Cornetu este un nod rutier tip trompeta simpla si face legatura cu DN 7 prin intermediul lui DJ 703M (Curtea de Arges -Cornetu).Traseul autostrazii intre km 45+000 si 52+500 se desfasoara in lungul vaii Baiasul fiind pozitionata in general pe partea stanga a acestuia.Pentru a evita << Centrul Renasterea Lovistei >>, intre km 46+652 si 48+475, traseul a fost reproiectat, prin introducerea unei curbe cu raza de 5000 m, curba ce asigura o viteza de proiectare de 120 km/h.Intre km 48+500 si 50+500 traseul strabate o zona foarte sinuoasa a vaii Baiasul, traversand de mai multe ori atat Baiasul cat si DJ 703M prin intermediul unor structuri.Autostrada ocoleste prin sud localitatea Baiasul si prin vest localitatea Pripoare, traverseaza localitatea Surdoiu, dupa care se apropie de DN 7D, la sud de localitatea Poiana.In zona km 60+921 traseul autostrazii traverseaza dealul Frasinet prin intermediul unui tunel cu o lungime de aprox. 1,70 km, evitandu-se astfel zona cu alunecari active de pe partea dreapta a vaii Poienii.In continuare traseul se desfasoara la vest de localitatea Salatrucu, indreptandu-se spre valea Topolog. in zona localitatii Valeni, traseul autostrazii intra pe valea Topolog si se desfasoara in lungul acesteia la vest de localitatea Suici, pe partea stanga a lacului Suici.In zona km 74+230 (Valeni) a fost amplasat un nod rutier tip trompeta simpla care sa faca legatura intre autostrada si DN 7D. In continuare traseul autostrazii se desfasoara la vest de localitatile Cepari si Barsesti, in lungul raului Topolog, traversandu-1 de 4 ori (km 74+750, km 75+700, km 77+200, km 79+250). Sectiunea 3 este proiectata cu elemente geometrice corespunzatoare unei viteze de 100-120 km/h prin asigurarea unor raze in plan de min. 700 m.Ministerul Transporturilor anunta ca pana la termenul limita au depus oferte urmatorii agenti economici:1. ASOCIEREA STRABAG SRL -ACCIONA CONSTRUCCION SA)2. ASOCIEREA AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.) - RIZZANI DE ECCHER SA3. ASOCIEREA ASTALDI SPA - TANCRAD SRL4. IMPRESA PIZZAROTTI & C SPA5. TERNA TOURIST TECHNICAL AND MARITIME SOCIETE ANONYME6. CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION (CCECC) - CHINA RAILWAY 14TH BUREAU GROUP CO LTD7. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD- DIMEX-2000 COMPANY S.R.L.8. CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LTD9. HUNAN PROVINCIAL COMMUNICATIONS PLANNING, SURVEY & DESIGN INSTITUTE CO., LTD10. KOLIN INSAAT TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.11. MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. - OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S. - YAPI MERKEZI INSAAT VE SANAYI A.S. - GULERMAK AĞIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT A.S.12. MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.13. POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF CHINA LIMITED - OZGUN INSAAT TAAHHUT SANAYI VE TICARET LTD. STI. - POWERCHINA ROADBRIDGE GROUP CO., LTD14. REC ULUSLARARASI INSAAT YATIRIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.15. TEKFEN INSAAT VE TESISAT A.S. (TEKFEN CONSTRUCTION & INSTALLATION CO., INC.) - DOGUS INSAAT VE TICARET A.S