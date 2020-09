Cristian Tudor Popescu desfiinteaza scuzele ministrului Bode, implicat intr-un accident: E vorba de manevrele smecherilor naturali, cu masini tari

Vineri, 4 septembrie, ministrul Lucian Bode si-a cerut scuze public pentru accidentul in care a fost implicat duminica, 30 august. "Regret nespus acest incident. Voi continua sa ma deplasez dintr-un capat in celalalt al tarii respectand normele de transport ", a spus Lucian Bode.CTP spune ca accidentul in care a fost implicat ministrul transporturilor, Lucian Bode, e explicat de mentalitatea "pitencantropilor cu masini tari, care nu suporta sa se amestece cu prostimea". Gazetarul nu gasit convingatoare argumentele ministrului, dar e sigur ca nu va suferi nicio consecinta."Sunt mai multe intrebari pe care oricare cetatean, fie ca este sofer sau pasager sau simplu pieton in tara asta, le poate pune. Nu au pus aceste intrebari domnul premier Orban si nici presedintele Iohannis, cu atat mai putin sa raspunda la ele.O prima intrebare: cum facea sa doarma dl. Bode, cand atat semnalele acustice, cat si luminoase, adica girofarul si sirena masinii respective a SPP, erau pornite? Zadarau toti cainii de prin localitate, trecea masina asta ca un pom de Craciun in plina vara, zanganind din zurgalai, cum sa spui ca dormi?! Poate are un antrenament special, da, pentru a dormi in astfel de conditii in plina zi, de altfel.Apoi: de ce s-a dat drumul la girofar si la sirena? Ce misiune speciala avea dl. ministru, unde se ducea? In cazul dlui Oprea, de acum cativa ani, stim care era obiectivul misiunii speciale in care a murit politistul Bogdan Gigina: era vorba de o ciorba de burta! Spre aceea tintea, sa nu se raceasca. In cazul de fata, ce anume fel de mancare era obiectivul? (Voia sa ajunga la ora 20:00 la Guvern, din spusele dlui Bode - n.r.) Nu era o situatie speciala, ca din cate stim nu s-a anuntat nimic special in tara asta in acel moment. Or, dl. Bode a spus ca ora 20:00, ceruta de dansul SPP-istului, era perfect rezonabila pentru o conducere normala. Si atunci, de ce trebuia SPP-istul sa puna sirena, sa puna girofarul si sa incalce o gramada de reguli de circulatie? Cum a facut-o? E vorba de manevrele smecherilor naturali, ale pitencantropilor cu masini tari, care asta fac: cum dau de o coloana, intra pe contrasens, bineinteles cu viteza mult peste cea legala, depasesc in nestire, fara vizibilitate, intra in orbeste in curbe, pentru ca ei nu suporta sa se amestece cu fraierii, cu prostimea! Despre asta este vorba in situatia de fata", a comentat Cristian Tudor Popescu, vineri seara, la Digi24 Citeste si:Gazetarul crede ca intarzierea ministrului Bode de a oferi explicatii vine de la faptul ca acesta astepta ca subiectul sa fie uitat. CTP n-a fost convins de niciunul dintre argumentele oferite de minsitru pentru incident."In covarsitoarea majoritate a cazurilor, 99,99 la suta, acestea sunt insemne ale exercitarii puterii de dragul puterii. In 30 de ani de gazetarie, n-am vazut niciun caz in care sa se justifice astfel de manevre. In schimb, imi amintesc din anii '90 nebunia girofarului, care atingea pe toata lumea, inclusiv persoanele civile, care doreau sa dea aceasta senzatie, aceasta impresie de putere, de forta, de a fi deasupra celorlalti. Era bataie , isi faceau rost de aprobari ca sa-si puna girofar pe masina X, Y, unul care era om de afaceri, altul care era nu stiu ce sportiv, fiecare voia sa aiba girofarul pe masina. Despre asta este vorba si a fost intotdeauna", a spus Cristian Tudor Popescu.CTP este convins, insa, ca ministrul Bode nu va pati nimic, sprijinul premierului Orban si al presedintelui Iohannis fiind suficiente.Citeste si: