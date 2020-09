Dosarul privind accidentul masinii in care se afla ministrul Lucian Bode, preluat de Parchetul General

Decizia de preluare a dosarului apartine procurorului general Gabriela Scutea si a avut loc in aceeasi zi in care dosarul a ajuns la Parchetul Militar Bucuresti, unde a fost declinat de catre procurorii din Pitesti.Procurorii militari din cadrul Parchetului General urmeaza sa analizeze daca ministrul Lucian Bode are o implicare in producerea accidentului soldat cu doi raniti , soferul de la SPP si un cetatean polonez pasager in autoturismul care circula regulamentar. Un alt motiv este reprezentat de faptul ca sunt elemente de cooperare internationala, fiind vorba de cetateni polonezi implicati.Accidentul a avut loc duminica pe DN7, in localitatea Draganu din judetul Arges, itre Ramnicu Valcea si Pitesti. "Din verificarile facute de politistii Serviciului Rutier Arges s-a stabilit ca un autoturism Volkswagen Touareg care circula dinspre Valcea spre Pitesti, pe contrasens, a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa regulamentar din sens opus, in conditiile efectuarii unei depasiri neregulamentare. In urma evenimentului rutier au fost raniti soferul primei masini si o pasagera din al doilea autovehicul - o femeie de cetatenie poloneza. Si soferul acestei masini este tot de cetatenie poloneza.Ambele persoane care au suferit leziuni au primit ingrijiri medicale la fata locului, fara a fi necesara transportarea acestora la spital", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Arges.Autoturismul Volkswagen Touareg era condus de un angajat al SPP, iar masina apartine Serviciului de Protectie si Paza. Un motociclist aflat in trafic a filmat masina oficialului in timp ce depasea o coloana de masini aflate in trafic, pe linie continua si a facut publice imaginile. Pe imagini se aude cum masina in care se afla ministrul folosea sirena. Filmarea postata pe Youtube este intrerupta la un moment dat, dar filmuletul continua cu imagini de la locul accidentului.