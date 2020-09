Klaus Iohannis, reactie dupa accidentul ministrului Transporturilor: "Nu cred ca Lucian Bode ar trebui sa-si dea demisia"

"In primul rand, nu este bine sa te grabesti cand vrei sa ajungi cu masina undeva (...) Se vede inca o data, din pacate, nevoia dezvoltarii infrastructurii. Partea buna este ca nu a fost nimeni grav ranit si acesta este un noroc. In rest, autoritatile competente vor face investigatiile de rigoare", a declarat Klaus Iohannis in cadrul unei conferinte de presa sustinute miercuri seara.Intrebat daca accidentul lui Lucian Bode se poate compara cu cazul Gabriel Oprea , Klaus Iohannis a raspuns:"Cu greu pot fi comparate aceste doua spete. Ne aducem aminte cand un politist a murit intr-un accident . Din informatiile mele, inca se cerceteaza. In acest accident nu a fost vorba despre nicio coloana. Daca acolo, in trafic s-a gresit, vom afla cine si de ce a gresit. Cred ca este bine sa se lamureasca circumstantele accidentului. Dar din informatiile mele, ministrul a fost pe bancheta, in spate".O camera video amplasata pe o motocicleta a surprins accidentul in care a fost implicat, duminica, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.Accidentul s-a produs pe DN7, intre Pitesti si Ramnicu Valcea, in localitatea Dumbravesti.Ministrul se afla in autoturismul oficial condus de un sofer de la Ministerul Transporturilor. Acesta a circulat sute de metri pe contrasens si, in final, s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula regulamentar.In urma impactului, masina in care se afla ministrul a fost proiectata in afara partii carosabile. Lucian Bode ar fi fost ranit usor si a refuzat sa fie transportat la spital.