Lucian Bode: Anul 2027 din punctul nostru de vedere este anul in care Autostrada Unirii ar trebui sa fie finalizata

Lucian Bode a spus, in cadrul unei dezbateri la Iasi, privind dezvoltarea infrastructurii, ca autostrada Ungheni-Iasi-Targu Mures ramane o prioritate pentru actuala guvernare si ca aceasta poate fi terminata in anul 2027."Toata lumea spune, in regula, foarte bine, termene, studii de fezabilitate, dar cand veti finaliza Autostrada Unirii? In conditiile in care procedurile sunt in linie dreapta si nu avem parte de contestatii, ceea ce propuneam sa schimbam modul in care se judeca aceste contestatii, sa nu stam ani de zile in instanta , anul 2027 din punctul nostru de vedere este anul in care Autostrada Unirii ar trebui sa fie finalizata", a declarat ministrul Transporturilor , Lucian Bode.El a precizat ca studiul de fezabilitate pentru sectorul Targu Mures-Targu Neamt va fi finalizat pana in luna ianuarie a anului 2021, in timp ce pentru sectorul Targu Neamt-Iasi-Ungheni anuntul pentru revizuirea studiului de fezabilitate va fi urcat urcat pe SICAP in perioada imediat urmatoare."La inceputul anului 2021, in ianuarie, avem finalizata revizuirea studiului de fezabilitate pentru Targu Mures-Targu Neamt. Etapa urmatoare este cea de scoatere la licitatie a proiectarii si executiei. Sunt aproximativ 200 de kilometri. Pentru sectiunea Targu Neamt-Iasi-Ungheni, astazi am anuntat transmiterea de catre ANAF a documentatiei, vom urca pe SICAP anuntul pentru revizuirea studiului de fezabilitate si va urma intocmirea proiectului tehnic. Astfel, dupa aceasta etapa vom putea scoate la licitatie executia", a declarat Bode.La randul sau, ministrul Mediului, Costel Alexe , care ocupa si functia de lider al PNL Iasi, a declarat ca joi a discutat cu ministrul Lucian Bode despre traficul aglomerat pe segmentul Iasi-Pascani si ca inceperea constructiei autostrazii este obligatorie."Pentru autostrada A8, Ungheni-Iasi-Targu Mures am discutat astazi cu domnul ministru si i-am prezentat cam cum arata traficul pe DE 583, mai ales la Podu Iloaiei. Ne dorim foarte mult ca A8 sa inceapa de la Ungheni - Iasi spre Targu Neamt pentru ca astfel vom rezolva problema aglomerarilor de la Podu Iloaiei, Targu Frumos si centura Pascaniului. Astazi Iasiul nu mai poate suporta, cu infrastructura pe care o are, acest trafic ", a spus ministrul Mediului, Costel Alexe.