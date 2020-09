Lucian Bode: "Suntem pregatiti sa dam in circulatie magistrala M5 Drumul Taberei maine, 15 septembrie"

"Suntem pregatiti sa dam in circulatie magistrala M5 Drumul Taberei - Eroilor in cursul zilei de maine, 15 septembrie", a afirmat Lucian Bode, in debutul sedintei de Guvern de luni.Premierul Ludovic Orban l-a intrebat pe Bode daca sunt pregatirile facute pentru M5 cu garnituri de tren si personal, iar ministrul Transporturilor a replicat: "Categoric"."Bine ne vedem la inaugurare. Asta e o veste buna, mai ales ca speculau multi ca nu suntem in stare sa deschidem metroul", a conchis Orban.