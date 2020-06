Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata pana la data de 30 iunie. Bode: Imi cer scuze in numele celor 17 ministri ai Transporturilor

Ziare.

com

Premierul Ludovic Orban si ministrul Transporturilor , Lucian Bode, au facut, luni dupa-amiaza, o vizita pe santierul Magistralei M5 de metrou Bode a spus ca aceasta linie de metrou ar fi trebuit sa fie gata in 2017."Dupa ce in 2011 s-a semnat contractul pentru executarea lucrarilor, in intervalul 2013-2015 sustinerea financiara a acestui proiect a lipsit cu desavarsire. Va dau un singur exemplu, 2013 s-au alocat aproximativ 20 de milioane de euro in conditiile in care valoarea lucrarilor era de aproximativ 700 de milioane de euro. In 2017 ar fi trebuit receptionat acest tronson de metrou, Magistrala M5. In 2019 Guvernul dinaintea noastra a dat asigurari ca pana in decembrie poate fi receptionat", a afirmat ministrul.El si-a cerut scuze in fata bucurestenilor ca aceasta magistrala nu este finalizata la 30 iunie."Suntem in iunie 2020 si constatam urmatoarele: structurile si finisajele pentru Magistrala M5 sunt finalizate, eventual putem vorbi de mici retusuri. Din pacate, termenul asumat, nefortat, de catre antreprenori, consultanti si beneficiar si anume darea in folosinta cu calatori pentru data de 30 iunie 2020 nu poate fi respectat. Din acest motiv vreau sa imi cer scuze public in numele celor 17 ministri si opt directori generali care au condus Ministerului Transporturilor si Metrorex din 2011 pana in prezent. Scuzele le adresez, evident, locuitorilor din Drumul Taberei, in special, si bineinteles bucurestenilor in general", a explicat ministrul.Bode a mai spus ca la sfarsitul lunii mai a fost informat cu privire la problemele existente pe aceasta magistrala."La sfarsitul lunii mai am fost informat cu privire la probleme aparute la centrala de ventilatie si statie de pompare a apei din infiltratii, undeva in zona Pietei Moghiros. Aceste probleme vor intarzia finalizarea probelor tehnologice pentru instalatii, subsisteme, sisteme gabaritice, circulatia cu trenul cu si fara tensiune, sistemul de automatizare a traficului si informarea calatorilor, inmagazinarea tonajului in calea de rulare samd", a explicat Bode.El a adaugat ca specialistii sunt cei care vor decide cand vor fi indeplinite conditiile pentru darea in exploatare a Magistralei M5."Cu exceptia finalizarii lucrarilor la centrala de ventilatie, respectiv finalizarii probelor tehnologice, din punct de vedere tehnologic si a instalatiilor de siguranta, metroul ar putea fi dat in exploatare cu calatori. Insa, siguranta calatorilor este primordiala. Specialistii vor decide momentul in care vor fi indeplinite toate conditiile pentru ca Magistrala M5 sa fie data in exploatare cu calatori", a afirmat Lucian Bode.Premierul Ludovic Orban a precizat ca metroul va fi pus in circulatie in cel mai rapid termen posibil."Cand va fi, din punct de vedere tehnic, posibil de pus in circulatie, va fi pus in circulatie. Acest termen va fi cel mai rapid termen posibil", a spus primul ministru.Intrebat daca exista riscul sa nu fie gata in acest an, Orban a afirmat: "Eu zic ca nu exista acest risc, cu siguranta. Din punct de vedere tehnic, am evaluat, am analizat care sunt problemele, de fapt nu sunt, sunt doua probleme tehnice care pot fi realizate, din pacate nu se poate aplica o tehnologie mecanica pentru sapare, pentru gura de ventilare, ci este vorba de o sapare manuala care se datoreaza unei specificitati a terenului si unor sisteme care trebuie la punct. Dupa parerea mea, tehnic se poate realiza in decurs de o luna jumate, maxim doua".El a mentoionat ca isi propune ca Guvernul sa continue investitiile in metrou."Intentia este sa investim masiv in metrou. Magistrala 5 trebuie sa continue de la Eroilor pana la Pantelimon. Studiul de fezabilitate exista, el trebuie reanalizat si in baza studiului de fezabilitate trebuie lansata procedura de realizare. De asemenea, legatura intre 1 Mai cu Otopeni pe cele doua tronsoane, tronsonul finantat din fonduri europene si tronsonul care este finantat in parteneriat cu japonezii, trebuie sa intre in linie dreapta si sa isi gaseeasca proiectantii si constructorii", a mai afirmat premierul.