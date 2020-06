Ministerul Transporturilor va plati integral lucrarile la centura Radauti, daca se finalizeaza anul acesta

Ziare.

Stadiul lucrarilor la aceasta investitie a fost verificat, sambata, in teren, de premierul Ludovic Orban ministrul Transporturilor , Lucian Bode, si presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur Reprezentantul constructorului a spus ca stadiul de executie a lucrarilor este de 70%, platile sunt facute in procent de 56%, dar a transmis reprezentantilor Guvernului ca aceasta investitie se poate finaliza in acest an, in avans fata de termenul contractual aprilie 2021.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a dat asigurari ca pentru centura municipiului Radauti exista finantare din fonduri europene nerambursabile, subliniind ca, in cazul in care lucrarile vor fi finalizate, ministerul le va plati integral in acest an.Lungimea viitoarei sosele de centura a municipiului Radauti este de 16,579 km. Lucrarea se desfasoara pe patru sectoare, proiectul incluzand si realizarea a sapte poduri, doua pasaje, 23 de podete si sapte intersectii.Investitia, in valoare actualizata de circa 28 de milioane de euro, a demarat in 2011, dar lucrarile efective au inceput in 2018, cu termen de finalizare de 34 de luni.Luna trecuta, presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a solicitat Ministerului Fondurilor Europene si Ministerului Transporturilor sa continue finantarea pe fonduri europene, prin POIM, existand in acest sens facuta documentatia.