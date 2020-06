Ministrul Lucian Bode sustine ca loturile 1 si 2 ale autostrazii Sebes - Turda sunt in grafic. Termenul de finalizare - noiembrie 2020

Ziare.

com

"Si in acest an imi doresc sa reusim sa dam in trafic kilometrii de autostrada angajati de dumneavoastra. Stiti foarte bine ca Sebes - Turda, cu cele doua loturi, este in grafic din punctul meu de vedere. Sper ca si din punctul dumneavoastra de vedere! De asemenea, Iernut - Chetani, Biharia - Bors, componenta de autostrada din VO Bacau - toate aceste obiective din punctul meu de vedere ar trebui la sfarsitul anului sa fie date in exploatare. Depinde de dumneavoastra si de modul in care veti reusi sa va mobilizati. Noi suntem aici sa va sprijinim, sa platim toate facturile si sa va asiguram suportul in implementarea acestor proiecte", a transmis ministrul, prezent la videoconferinta pe care directorul general al CNAIR, Mariana Ionita, a avut-o cu constructorii loturilor de autostrada.In context, seful CNAIR a remarcat ca in ultimele zile lucrarile la Autostrada Sebes-Turda "au cam stagnat". Eugen Cecan, seful DRDP Cluj, a mentionat faptul ca in cursul acestei saptamani a plouat aproape zilnic si s-a lucrat intr-un ritm foarte scazut. In plus, grecii de la Aktor, antreprenor pe lotul 2 al autostrazii, se confrunta cu probleme la cele doua statii de asfalt. Seful CNAIR a avertizat constructorii loturilor 1 si 2 Sebes - Turda ca finalizarea pana la sfarsitul anului a acestui proiect este obligatorie."Finalizarea Autostrazii Sebes-Turda in acest an este obligatorie. Nu stiu cum facem (...). Nu mai vrem sa intram cu acest proiect foarte intarziat in bugetul altor proiecte. Incepe Autostrada Sibiu-Pitesti. Toata. Daca anul asta lansam toate procedurile, pe lotul 3 se lanseaza cat de curand, pe lotul 2 si ea va fi spre final de an, la anul vom avea nevoie de resurse de finantare pentru aceasta autostrada, pentru cele de pe zona Moldova. Deci, Sebes-Turda trebuie sa se inchida, pentru sectiunea din Transilvania", a avertizat Ionita, care a adaugat ca deja se lanseaza procedura de executie lucrari pentru Ploiesti - Buzau.La randul sau, reprezentantul Aktor a dat asigurari ca pe Autostrada Sebes-Turda lotul 2 se va circula pana la sfarsitul anului "asa cum am promis". Stadiul fizic actual la lotul 2, in lungime de 24,25 kilometri, este de 72,3%. Lucrarile sunt executate de Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (Aktor S.A.) - SC Euro Construct Trading 98 SRL.Lotul 1 al autostrazii Sebes-Turda este executat de Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii SRL si are un stadiu fizic de 90%. Lungimea este de 17 km. Termenul de finalizare a celor doua loturi este noiembrie 2020. Executia lor a demarat in 2014. Loturile 3 si 4 ale Autostrazii Sebes - Turda au fost date in circulatie in 2018.