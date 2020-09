Lucian Bode: "Coridorul principal Pan - European trebuie realizat pana in 2030. Lipseste inelul Bucurestiului, autostrada Sibiu - Pitesti si cei 13 km din Lugoj - Deva"

Din acest coridor pan-european face parte si inelul de centura al Capitalei care se afla in diferite stadii de realizare. "Inelul Bucurestiului, cei 102 km este parte a coridorului principal pan-european Constanta - Bucuresti - Pitesti - Sibiu - Nadlac. Din acest coridor principal pan - european pe care noi suntem obligati sa il realizam pana in 2030, lipseste inelul Bucurestiului, lipseste Sibiu - Pitesti si lipsesc cei 13 km din Lugoj - Deva. Toate aceste obiective majore obligatoriu trebuie sa le finalizam pana in 2030, altfel riscam sa pierdem banii europeni pentru celelalte loturi pe care le-am dat deja in trafic ", a declarat Lucian Bode la TVR1, marti seara.Ministrul Transporturilor a explicat si stadiile in care se afla loturile ce compun inelul de centura ocolitiare a Capitalei."Am preluat in noiembrie, anul trecut, cele 3 contracte pentru centura de sud semnate si in perioada de executie a proiectarii, iar cele 4 loturi din autostrada de nord nu erau clare. Vorbim de 53 km pe centura de sud, lotul 1 are proiectarea, in acest moment se executa proiectul tehnic si suntem in termen. Pana in octombrie are obligatia constructorul sa predea proiectul tehnic, dupa aceasta etapa autorizatia de construire, ordinul de incepere, termen 24 de luni pentru executie, pentru predarea obiectivului", a declarat Bode.Daca la Lotul 2 urmeaza sa fie dat ordinul de incepere a lucrarilor, cu Lotul 3 sunt unele probleme, fiind aplicate penalizari."Lotul 2, aici am inceput lucrarile pe o sectiune, pe cei 1,7 km, restul de 14, 3km suntem cu proiectul tehnic in evaluare estimand ca vom da ordinul de incepere in luna octombrie. Si aici avem 24 de luni pentru executie. Pentru Lotul 3, din pacate, am iesit din termen cele 12 luni, cat aveau obligatia sa predea proiectul tehnic, deja am aplicat o penalizare de 1 milion de lei antreprenorului, sper sa se trezeasca, sa se mobilizeze, sa predea proiectul tehnic pentru ca noi dorim sa le dam ordinul de incepere", a declarat ministrul.In zona de nord a Bucurestiului sunt 4 Loturi. "Pentru ceilalti 50km pe zona de nord, noi aici avem 4 loturi: Lotul 1 si Lotul 3 sunt in contestatie, Lotul 2 in evaluare, iar Lotul 4 am reusit sa semnam contractul pentru proiectare si execuie", a mai explicat Lucian Bode.