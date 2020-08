Ministrul Transporturilor, despre metroul din Drumul Taberei: "Sunt opt trenuri care circula pe acest tronson din 17 august pentru efectuarea testelor"

"Am de gand sa am o discutie cat se poate de normala si civilizata cu primarul general si fac apel public sa sprijine toate activitatile care sa duca la darea in trafic cu calatori a Magistralei M5", a spus Bode la Digi 24.Acesta a afirmat ca luni a avut loc prima sedinta a Comisiei de receptie, in care sunt 20-25 de membri, si a avut "neplacuta surpriza" ca reprezentantul Primariei sa nu fie prezent.Ministrul a subliniat ca se fereste sa mai faca anunturi in ceea ce priveste Magistrala M5 Drumul Taberei, dar ca in momentul in care a preluat mandatul a considerat ca este unul dintre cele mai importante obiective de investitii derulate prin compania Metrorex "Si azi spun ca este unul dintre cele mai importante obiective din Bucuresti, nu doar ca valoare ci si ca importanta pentru bucuresteni. De aceea, preocupat fiind ca acest obiectiv sa fie finalizat cat mai repede, dupa cateva saptamani de analiza cu toate companiile implicate in cele trei contracte , de structura, respectiv finisaje si semnalizari, au ajuns la concluzia ca 30 iunie este termenul pe care si-l pot asuma impreuna cu managementul companiei Metrorex. Si l-au asumat si nu l-au respectat.Au venit cu tot felul de explicatii, doua dintre ele plauzibile. Atunci, pe 22 iunie, cand am fost la metrou cu domnul prim ministru, am spus ca pana la darea in trafic cu calatori nu voi mai merge acolo sa calatoresc cu trenul de metrou. Am facut acea vizita parcurgand tot traseul, aratand ca lucrarile sunt finalizate. Promitacii din noiembrie 2019 s-au transformat in explitaci", a subliniat ministrul.Potrivit acestuia, antreprenorii au explicat, "plauzibil", ca la una dintre cele sase centrale de ventilatie, care au dublu rol, respectiv ventilatie si captarea apelor din infiltratii, cea din zona Pietei Moghioros, cand au inceput lucrarile au aparut probleme cu apele din infiltratii si ca, daca maresc ritmul, risca sa compromita si mai mult termenul de finalizare."Mai mult, am avut nesansa ca doi angajati ai companii ce lucrau la respectiva centrala sa fie depistati pozitiv cu noul coronavirus si 64-65 de angajati au fost trimisi in izolare doua saptamani", a mentionat Bode.El a adaugat ca o alta explicatie a fost aceea ca magistrala nu se poate da in trafic cu calatori pana in momentul in care nu sunt finalizate toate testele: electroenergetice, testele dinamice, cu tonaj, cu tren cu viteza mare, cu viteza mica, cu tren gabaritic."Am acceptat aceasta explicatie si azi suntem in urmatoarea situatie: lucrarile la centrala de ventilatie din zona Pietei Moghioros s-au finalizat. Azi se realizeaza, din 17 au inceput, testele dinamice si cele pentru instalatiile electroenergetice, care sunt in regula. Din 17 august sunt opt trenuri intre orele 12:00-17:00 care circula pe acest tronson pentru efectuarea testelor dinamice si inmagazinarea tonajului de rodaj, se realizeaza probele statice si suntem in situatia in care, in paralel, realizam receptia pe segmente, pe sectiuni, respectiv receptia la terminarea lucrarilor. Vom finaliza toate aceste proceduri de receptie si, asa cum spunea si domnul prim ministru, specialistii spun ca in luna septembrie noi putem sa finalizam toate aceste teste dinamice, toate receptiile, pe sectiuni, si din septembrie sa avem posibilitatea sa circulam cu trenul pe cele 10 statii Magistrala M5 Drumul Taberei - Eroilor", a punctat seful de la Transporturi.Intrebat daca pe 14 septembrie copiii ar putea merge la scoala cu metroul, ministrul a raspuns ca "ar fi cea mai buna veste" ce ar putea fi data bucurestenilor, dar "nu depinde de minister, nu depinde de Guvern, depinde strict de modul in care se deruleaza aceste operatiuni absolut necesare".Pe de alta parte, ministrul a mai mentionat ca, pentru a finaliza lucrarile la suprafata in zona liniei 41 de tramvai este nevoie ca Societatea de Transport Bucuresti sa suspende circulatia tramvaiului, iar reprezentanti societatii au raspuns ca pot face acest lucru in octombrie."Initial au spus ca sunt de acord, iar in momentul in care am trimis un document in scris ne-au raspuns ca in octombrie pot sa realizeze aceasta pauza, motivand ca nu au suficiente autobuze pentru a inlocui tramvaiul 41 in perioada respectiva. Octombrie inseamna ca sistemul de termoficare este deja in functiune, inseamna ca nu putem interveni acolo la sistemul de termoficare, pentru ca suntem obligati sa mutam o conducta de termoficare, si sigur asta inseamna ca vom interveni in zona respectiva si vom finaliza lucrarile la suprafata undeva in primavara anului viitor", a mai explicat Lucian Bode.