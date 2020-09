Ministrul Transporturilor, dupa inaugurarea Magistralei M5: "Sa dea Dumnezeu sa avem suficienti calatori. Timpul de asteptare este de 6 minute"

"Sa dea Dumnezeu sa avem suficienti calatori ", a afirmat ministrul, la TVR, referindu-se la Magistrala M 5, inaugurata marti."Capacitatea proiectata de a fi transportati calatori pe cei 7 km pe aceasta magistrala este de 50.000 calatori pe ora, pe sens. Asadar, sa dea Dumnezeu sa avem suficienti calatori, pentru ca inainte de pandemie aveam 600.000 - 700.000 calatori pe zi, calatori cu metroul in Bucuresti. Acum avem in jur de 300.000. S-a redus foarte mult in pandemie", a afirmat Lucian Bode.Potrivit acestuia, timpul mediu de asteptare este de 6 minute. "Practic, circula 60 de trenuri in fiecare zi, odata cu intrarea celor 6 trenuri pe Magistrala M5, vor circula in fiecare zi 60 de trenuri. Timpii de asteptare sunt undeva la sase minute", a mai airmat Bode.Ministrul Transporturilor a vorbit si despre cumpararea a 13 trenuri noi. "Dorim sa achizitionam 13 trenuri noi, special pentru acest proiect. Din pacate, suntem la Curtea de Apel cu o contestatie si asteptam rezultatul contestatiei si vom avea 13 trenuri noi, achizitionate pentru acest proiect", a mai afirmat Bode.Magistrala M5 de metrou a fost inaugurata, marti, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis , a premierului Ludovic Orban si a ministrului Transporturilor.Oficialii au facut prima calatorie cu metroul pe noua magistrala. Linia de metrou s-a deschis deschide la aproape noua ani de la inceperea lucrarilor.