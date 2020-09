Ministrul Transporturilor: "In a doua parte a acestei zile se va sti cand se va deschide pentru calatori magistrala de metrou din Drumul Taberei"

"V-a raspuns domnul premier la Orsova. Repet si eu. Niciunul din fata dumneavoastra nu suntem in comisia de receptie, asa ca nu va pot spune ce contine procesul verbal de receptie. Stiu ca dupa ce, din 17 august pana in 9 septembrie, cele opt subcomisii pe specialitati au semnat procesul verbal cu recomandarea de punere in functie cu calatori a magistralei M5. Stiu ca echipa centrala, Comisia centrala de receptie si-a desfasurat activitatea miercuri. Au stabilit cateva elemente pe care trebuie sa le indeplineasca pana astazi. Astazi, in jurul orei 15.00, se va reintruni Comisia centrala de receptie care, odata ce va analiza toate solicitarile facute miercuri, va comunica catre Comisia pentru punerea in functiune daca aceasta Comisie poate stabili data si ora la care dam in trafic cu calatori magistrala M5. Acest lucru se va stii probabil in a doua parte a zilei de astazi", a declarat Lucian Bode, intrebat la Drobeta Turnu-Severin care sunt neconcordantele in cazul metroului din Drumul Taberei si daca va fi facuta sambata inaugurarea.Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca metroul Drumul Taberei se va deschide dupa semnarea procesului verbal de receptie, care mai depinde de cateva obiectii ale ISU. "Rezolvarea acestor obiectii se va face intr-un timp relativ scurt, de ordinul zilelor", a afirmat seful Guvernului."Metroul Drumul Taberei se va deschide dupa semnarea procesului verbal de receptie. Iar semnarea procesului verbal de receptie, in momentul de fata, mai depinde doar de cateva obiectii din partea ISU - despre care am discutat si cu domnul ministru si cu conducerea Metrorex - pentru care se lucreaza", a explicat vineri Orban.