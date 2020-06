Ministrul Transporturilor: "Pana la sfarsitul anului vor incepe lucrarile la peste 150 km de autostrazi si drumuri expres"

Ziare.

"In primul rand, ne-am propus sa nu inchidem niciun santier si acest lucru l-am reusit. Contractele sunt toate in derulare, iar platile sunt facute la zi. In al doilea rand, ne-am propus sa deschidem noi santiere. Am dat ordinul de incepere pentru noi lucrari, 70 de kilometri, pana la sfarsitul anului la peste 150 de kilometri de autostrazi si drumuri expres vor incepe lucrarile efectiv in Romania. Cand spun demaram lucrari noi spun semnam contracte pentru proiectare si executie sau realizare studiu de fezabilitate sau proiect tehnic, dupa caz, pentru proiecte noi. A treia directie de actiune a Guvernului este legata de viziunea in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii de transport pentru urmatorii zece ani", a spus Bode.Referindu-se la tronsoanele de drum expres Suceava - Siret si Suceava - Pascani, ministrul Transporturilor a spus ca ar putea fi semnate contracte pentru studiile de fezabilitate si proiectele tehnice pe 20 iulie, pentru ca in 2022 sa fie scoase la licitatie aceste doua loturi."Cele doua tronsoane - pentru elaborarea studiului de fezabilitate si intocmirea proiectului tehnic de executie avem depuse patru oferte, pentru fiecare tronson. Estimam ca, fara contestatie, pe data de 20 iulie 2020 vom semna contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate si intocmire proiect tehnic. Asadar, in 2022 scoatem la licitatie executia acestor tronsoane", a spus ministrul.In ceea ce priveste drumul de mare viteza Baia Mare - Bistrita - Vatra Dornei - Suceava, se estimeaza ca, la sfarsitul lunii august, ar putea fi semnat contractul privind executia studiului de fezabilitate."In decembrie am reusit sa depunem cererea de finantare pentru elaborarea studiului de fezabilitate la drumul de mare viteza Baia Mare - Bistrita - Vatra Dornei - Suceava. Avem trei loturi. In prezent, ofertele depuse sunt analizate in cadrul Comisiei de evaluare si estimam ca la sfarsitul lunii august sa semnam contractul pentru executia studiului de fezabilitate pentru cele trei tronsoane. In prima etapa vom identifica tronsoanele de autostrada care pot functiona in regim de varianta ocolitoare. Ma refer la Gura Humorului, Campulung si Vatra Dornei", a aratat Bode.Cat priveste ruta ocolitoare a municipiului Radauti, Bode a spus ca, "printr-o mobilizare buna a antreprenorului", lucrarile s-ar putea finaliza in acest an, inainte de termenul contractual, aprilie 2021.Totodata, el a afirmat ca, in acest an, la capitolul intretineri s-au alocat pentru judetul Suceava bani ce reprezinta echivalentul ultimilor trei ani la un loc, reusindu-se modernizarea a aproximativ 90 de kilometri de drum national.