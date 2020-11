Ministrul Transporturilor, pe centura orasului Sacuieni din Bihor: "Dupa 9 ani, finalizam o sosea ocolitoare de 7 kilometri"

Vizita pe teren

"Analizand ce s-a intamplat aici pe varianta ocolitoare din Sacuieni, mai exact un contract semnat in 2011, si apoi reziliat in 2015, la un progres fizic de 53%, vorbim de un contract pentru executia a 7,6 kilometri de centura ocolitoare, finalizat in noua ani. Este inadmisibil asa ceva. Sigur ca in astfel de momente analizezi sa vezi care au fost motivele pentru care am ajuns aici. Si unul dintre motivele foarte evidente este cel legat de seriozitatea antreprenorului.In conditiile in care o companie se angajeaza sa realizeze un astfel de obiectiv si intra in tot felul de intelegeri cu alti subcontractori si nu reuseste, iata, se ajunge in situatia de a fi obligati sa reziliem acest contract, este clar ca una din problemele pe care trebuie sa le rezolvam este legata de modul in care sustinem companiile romanesti sa poata sa duca la bun sfarsit astfel de obiective", a afirmat ministrul Bode.El a punctat totusi faptul ca finalizarea restului de aproape jumatate din lucrare s-a facut in mai putin de un an de la semnarea noului contract in 2019."Aici suntem intr-o situatie fericita intr-un final, in conditiile in care dupa opt ani de zile, iata reusim sa semnam un contract in 2019 si in mai putin de un an de zile sa-l ducem la bun sfarsit. Sa finalizam restul de 50% cat mai era de finalizat. Este partea plina a paharului in conditiile in care totusi, este o rusine sa vorbesti tu, ca beneficiar, de realizarea a 7,6 km de varianta ocolitoare in noua ani", a declarat, pentru AGERPRES, ministrul Lucian Bode.Ministrul Transporturilor efectueaza, luni, o vizita in judetul Bihor pe teren pentru a evalua stadiul lucrarilor de reabilitare a Drumului National 76 (Oradea-Beius) si a Drumului National 19E (Oradea-Marghita), precum si punerea in trafic a Centurii Sacueni, deja finalizata, dar la care se mai efectueaza, sub trafic, in zilele urmatoare, lucrari pentru siguranta circulatiei (montat parapeti, semnalizare verticala si orizontala).Ministrul Lucian Bode a fost insotit in teren de prefectul judetului Bihor, Dumitru Tiplea, de presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan si de directorul general al Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj, Eugen Cecan.Directorul Cecan si reprezentantii liberali ai autoritatilor promisesera la inceputul lunii noiembrie, ca de 1 Decembrie 2020, se va putea circula pe asfalt, in conditii decente, intre Oradea si Beius, respectiv intre Oradea si Marghita, pe relatia DN 19E Biharia - Chiribis.Soseaua de centura a orasului Sacuieni are o lungime de 7,623 de kilometri si ocoleste orasul prin partea de est spre nord. Varianta de ocolire are ca scop scoaterea traficului de tranzit de pe DN19 Oradea-Satu Mare in afara orasului, eliberand centrul orasului de circulatia rutiera intensa, inclusiv autovehicule de mare tonaj.Proiectul a fost contractat initial in 2011, cu o firma spaniola, cu termen de finalizare 2013, dar ordinul de incepere a lucrarilor a fost dat abia in 2013, fiind reziliat in 2015 la un stadiu fizic de 53%.CNAIR a reusit, dupa patru ani, in 2019, sa lanseze licitatia pentru reluarea lucrarilor. Contractul a fost semnat in 30 septembrie 2019 intre CNAIR S.A., prin DRDP Cluj, in calitate de beneficiar si S.C. Antrepriza de Reparatii si Lucrari ARL CLUJ S.A., in calitate de antreprenor. Obiectivul contractului il reprezenta remedierea lucrarilor existente si finalizarea celor ramase in executie.Soseaua are doua benzi, una pe sens, fiind construite si un pod/pasaj peste calea ferata si patru intersectii giratorii (cu drumuri nationale si judetene). Constructorul ARL Cluj a mai realizat podete, rampe, dispozitive de scurgere si colectare a apelor, lucrari de drenuri, a montat rigole de acostament si a relocat utilitati apa-canal.Proiectul are o valoare de 42.835.606,04 lei de fara TVA, prin POIM, 75% Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 25% Guvernul Romaniei; avea alocata o perioada de executie de 12 luni, perioada de garantie fiind de 36 de luni.