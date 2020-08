Ministrul Transporturilor: "Romania a platit peste 2 miliarde de euro taxa pe prostie pentru revendicarile antreprenorilor"

"De foarte multe ori, angajatii din Minister sunt pusi in situatia in care antreprenorul, in loc sa urmareasca implementarea proiectului, in unele situatii urmareste cum sa castige mai multi bani fara sa munceasca. Atunci apar acele revendicari, unde Romania este in topul listei la nivel european.Romania a platit din 2007 pana in prezent peste 2 miliarde de euro revendicari. Eu o numesc, pe prostia autoritatilor, in conditiile in care tu pierzi procese la Curtea de Arbitraj de la Paris, in instanta , cu antreprenorul si platesti aceste revendicari, bani pe care nu i-a semnat in momentul in care a incheiat contractul. In schimb, suntem obligati, ca si stat, sa platim acesti bani atat pe lucrarile rutiere, cat si pe cele din infrastructura feroviara", a afirmat Lucian Bode, la Digi 24. Oficialul din Guvern a spus ca pe 7,8 kilometri din Autostrada Moldovei s-ar putea circula pana la sfarsitul lui 2020, mai precis pe breteaua spre Onesti. Motivul pentru care nu se circula pe o portiune mai mare il reprezinta "procedurile de finalizare in acord cu reglementarile europene", a explicat aministrul.Ministrul Transporturilor a promis, saptamana trecuta, ca, pana la sfarsitul anului, vor fi peste 550 de km de autostrada si drumuri expres pentru care sunt semnate contractele de proiectare si executie.